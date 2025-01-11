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Как в разные времена называли Санкт-Петербург

11 января 2025 19:02
Разводной мост
Как в разные времена называли Санкт-Петербург
globallookpress/ Dmitry Chasovitin

Их было больше трех, о которых все слышали.

Все знают, что Петербург имел не одно название. Но, как выяснилось, у любимого города столько имен, что порой можно запутаться, о каком из них вообще идет речь. Давайте погрузимся в историю метаморфоз, которые пережил Петербург. Итак, поезд «Санкт-Петербург — Петроград — Чертоград — Ленинград — Санкт-Петербург» отходит с третьего пространственно-временного континуума, с обязательно остановкой в Питере.

Санкт-Питербурх: как все начиналось

В 1703 году, после основания Петропавловской крепости, Петр I еще не определился с названием города. Он писал «Санкт-Петербурх», «Санкт-Питер-Бурх» или даже просто «Питербург». Если бы император знал, какой головной болью станут эти варианты для историков, возможно, он выбрал бы что-то попроще. Но, как ни крути, первым официальным именем стал именно «Санкт-Питербурх» — так царь упоминал город чаще всего.

Питер: версия для своих

Коротко, емко, понятно. Питер — это практически прозвище, ласковое и немного ироничное. Его даже упомянул Фонвизин в «Недоросле», но к XVIII веку сокращенный вариант уже укоренился не только в литературе, но и в обиходе. В отличие от официального названия, которое иногда путает туристов, «Питер» — это сразу о своем.

Петрополь: звучит как-то элитно

Петрополь — греческий вариант имени города. Греческий Гомера придавал особую торжественность и интеллектуальный блеск всему, чего касалась царские руки. Впрочем, Петрополь так и остался одним из «друзей на вечер» для города: звучит красиво, но в разговоре как-то неудобно.

Петроград: патриотизм на грани

В 1914 году Николай II решил сделать название более «нашим», избавив его от немецкого оттенка. Так появился Петроград. Правда, интеллигенция не оценила. Зинаида Гиппиус, например, язвительно называла город «Чертоградом» в знак протеста против происходящих в стране событий. Кому-то это звучит мрачно, но согласитесь, что название для сборника рассказов в жанре нуар получилось бы шикарным.

Ленинград: ленинский размах

После смерти Ленина в 1924 году Петроград стал Ленинградом. Говорят, что горожане плакали, когда услышали о решении. Правда, плакали они по разным причинам. Одни от скорби, другие от того, что старое название придется забыть. Петиция о переименовании была подана «по просьбам трудящихся», и Калинин ее подписал.

А что дальше?

Петербургу уже давно вернули его историческое название, но «Питер» по-прежнему звучит более привлекательно для большинства россиян. И хотя сегодня он официально называется Санкт-Петербургом, разве мы можем забыть про Петрополь, Петроград или даже Чертоград? Ведь в каждом из этих названий — отражение эпохи и характера города.

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Автор:
Максакова Яна
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