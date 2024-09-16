Питерская резня бензопилой: группа мужчин напала на магазин «Магнит» в Ленобласти

Что двигало подозреваемыми, до сих пор непонятно.

В Ленинградской области произошел необычный инцидент: четверо мужчин напали на магазин сети «Магнит» в деревне Агалатово. По данным МВД Санкт-Петербурга, двое из них, вооруженные бензопилами, ворвались в магазин, начали громить полки и витрины на глазах у посетителей и персонала, а затем скрылись.

Как сообщает «Фонтанка», нападавшими оказались 32-летний житель Ставропольского края и 18-летний житель Выборга. Им помогали двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Злоумышленников задержали недалеко от места происшествия, в вагоне-бытовке. Как выяснилось, все четверо были в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении троих были составлены протоколы об административном правонарушении, самого младшего передали родителям. Все задержанные нигде не работали официально.

Сумма причиненного супермаркету ущерба будет установлена после следственных действий. Вероятно, административная ответственность для нападавших сменится на уголовную.