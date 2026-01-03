Городовой / Город / Платёжка и бюллетень: как 2026‑й проверит Петербург ростом цен, тарифов и выборами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Горки, лёд и коньки: что петербуржцам не забыть, чтобы каникулы не закончились в травмпункте Город
«Пьянки бесконечные»: как Соседов приходит в себя после длинных новогодних выходных Общество
Как часто петербуржцы зовут «скорую» на новогодних каникулах — цифры неожиданны Город
Петербургский мост, под которым нет ни капли воды: ошибка, чудо или замысел? Город
Смертность до 43%: врач рассказала, кто рискует заразиться опасным грибком Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники Лайфхак
Категории
Общество Спорт Полезное

Платёжка и бюллетень: как 2026‑й проверит Петербург ростом цен, тарифов и выборами

Опубликовано: 3 января 2026 12:58
 Проверено редакцией
Платёжка и бюллетень: как 2026‑й проверит Петербург ростом цен, тарифов и выборами
Платёжка и бюллетень: как 2026‑й проверит Петербург ростом цен, тарифов и выборами
Городовой ру

Жителям Петербурга сообщили о новых законах, которые начали действовать в городе с 2026 года.

С наступлением января 2026 года в Петербурге начал действовать ряд важных обновлений в законодательстве. Ключевым изменением стало вступление в силу нового закона, регулирующего обновление жилых домов ранних серий: в документе зафиксированы два принципиальных положения. Кроме того, жители заметили изменение стоимости разового билета на городской транспорт и метрополитен по «гостевому» тарифу, а поезда в пределах города теперь обслуживаются по единому тарифу.

С 17 января водителей ждёт изменение цен на проезд по Западному скоростному диаметру – стоимость повысится, однако не по всей протяжённости трассы. Финансовые условия для петербуржцев изменяются и в других направлениях: минимальная оплата труда в этом году превышает 31 тысячу рублей. Прожиточный минимум также увеличен и составляет более 22 тысяч рублей.

Пенсионеры с января получают страховые выплаты в увеличенном размере: индексация составила 7,6%.

«Социальные пенсии будут пересчитаны в апреле, выплаты военным пенсионерам – в октябре этого года», – отмечают представители соответствующих ведомств.

Первая волна повышения коммунальных тарифов составила 1,7% в начале года, а более ощутимое изменение ожидается в октябре, когда цены вырастут на 14,6%.

Помимо изменений в повседневной жизни, наступивший год отмечен важным политическим событием — в городе состоятся выборы депутатов городского парламента и Государственной думы. Основная подготовка уже стартовала, однако сами выборы запланированы на осень. Петербуржцам также стоит учесть, что синяя линия метро в этом году пополнится списком закрытых станций: для капитального ремонта будет остановлена станция «Озерки», точная дата этого события пока не определена.

Перемены коснулись и системы льгот и выплат: некоторые категории граждан получили обновлённые условия, а часть изменений вступает в силу по мере прохождения года.

  • Минимальный размер оплаты труда: свыше 31 000 рублей;
  • Прожиточный минимум: более 22 000 рублей;
  • Индексация страховых пенсий: 7,6% с января;
  • Повышение тарифов ЖКХ: 1,7% с января, 14,6% с октября.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью