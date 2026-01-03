Платёжка и бюллетень: как 2026‑й проверит Петербург ростом цен, тарифов и выборами

С наступлением января 2026 года в Петербурге начал действовать ряд важных обновлений в законодательстве. Ключевым изменением стало вступление в силу нового закона, регулирующего обновление жилых домов ранних серий: в документе зафиксированы два принципиальных положения. Кроме того, жители заметили изменение стоимости разового билета на городской транспорт и метрополитен по «гостевому» тарифу, а поезда в пределах города теперь обслуживаются по единому тарифу.
С 17 января водителей ждёт изменение цен на проезд по Западному скоростному диаметру – стоимость повысится, однако не по всей протяжённости трассы. Финансовые условия для петербуржцев изменяются и в других направлениях: минимальная оплата труда в этом году превышает 31 тысячу рублей. Прожиточный минимум также увеличен и составляет более 22 тысяч рублей.
Пенсионеры с января получают страховые выплаты в увеличенном размере: индексация составила 7,6%.
«Социальные пенсии будут пересчитаны в апреле, выплаты военным пенсионерам – в октябре этого года», – отмечают представители соответствующих ведомств.
Первая волна повышения коммунальных тарифов составила 1,7% в начале года, а более ощутимое изменение ожидается в октябре, когда цены вырастут на 14,6%.
Помимо изменений в повседневной жизни, наступивший год отмечен важным политическим событием — в городе состоятся выборы депутатов городского парламента и Государственной думы. Основная подготовка уже стартовала, однако сами выборы запланированы на осень. Петербуржцам также стоит учесть, что синяя линия метро в этом году пополнится списком закрытых станций: для капитального ремонта будет остановлена станция «Озерки», точная дата этого события пока не определена.
Перемены коснулись и системы льгот и выплат: некоторые категории граждан получили обновлённые условия, а часть изменений вступает в силу по мере прохождения года.
- Минимальный размер оплаты труда: свыше 31 000 рублей;
- Прожиточный минимум: более 22 000 рублей;
- Индексация страховых пенсий: 7,6% с января;
- Повышение тарифов ЖКХ: 1,7% с января, 14,6% с октября.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».