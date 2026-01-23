Творожная запеканка в микроволновке для ленивых: аромат замечательный, и не надо пачкать духовку

Утренние часы часто превращаются в гонку со временем. Включение плиты или духовки кажется непозволительной роскошью, когда каждая минута на счету.

Однако существует ряд превосходных и разнообразных блюд, которые позволяют получить замечательный вкус, используя лишь микроволновую печь и простые продукты. Эксперты предлагают пять вариантов, которые готовятся за считанные минуты.

Яичный экспресс — омлет за 3 минуты

Первый вариант — это завтрак из яиц, который можно приготовить всего за три минуты. Базовый рецепт включает всего два куриных яйца, но его потенциал для вариаций огромен.

В глубокую суповую тарелку, предварительно смазанную маслом, разбивают два яйца. Добавляют 40 граммов ветчины и половину небольшого помидора, нарезанных кубиками, а также мелко нарубленный укроп. Смесь солят, перчат и перемешивают вилкой.

Первый этап приготовления проходит в микроволновой печи при мощности 750 Вт в течение 1,5 минуты.

Далее следует ключевой момент:

“Затем тарелку с омлетом вынимаем. По краям омлет будет готов, а в середине нет. Еще раз его перемешиваем”.

После перемешивания блюдо возвращается в печь еще на 1,5 минуты. В итоге, за три минуты яйца полностью приготовятся, а помидоры станут мягкими. Готовый, пышный и сочный омлет посыпают укропом и подают.

Сырный сюрприз: сосиски с расплавленным сыром

Самый простой и быстрый способ подачи сосисок на завтрак также не требует использования открытого огня. Ножом надрезают сосиски посередине, но до конца не прорезают, создавая кармашек.

“В разрезы вставляем кусочки полутвердого сыра. На одну сосиску уходит 10-15 г сыра”.

Затем блюдо помещают в микроволновую печь и готовят 2,5 минуты (при 750 Вт). За это время сыр полностью расплавится. Горячие сосиски сразу приправляют сушеным орегано, который, по словам автора, “дает прекрасный вкус и аромат”.

Паста за пять минут — без варки

Третий вариант бросает вызов традиционным методам приготовления макаронных изделий. Для приготовления “Макарон с сыром за 5 минут” предварительно отваривать пасту не нужно.

В керамическую кружку объемом 325 мл высыпают сухие макароны небольшой формы — около 45 граммов, что заполняет примерно треть кружки. Вливают горячую воду почти до краев, солят и перемешивают.

Кружку ставят на тарелку и отправляют в микроволновую печь на 3,5 минуты (750 Вт). Паста за это время не приготовится полностью, вода останется.

Затем из печи вынимают кружку, добавляют столовую ложку сметаны, молотый перец, 10 граммов натертого полутвердого сыра и тщательно перемешивают. Сверху добавляют еще 5-7 граммов сыра и готовят дополнительно 1 минуту.

Результат — полностью готовые, мягкие макароны со сливочным вкусом от сметаны и сыра.

Творожная запеканка за три минуты

Для любителей творога предлагается быстрый десертный вариант. В миску для одной порции выкладывают 100 граммов творога, две чайные ложки сахара без горки, одну чайную ложку муки с горкой, одно яйцо С1 и столовую ложку промытого изюма.

Вариативность высока — творог можно дополнять черносливом, курагой или ванилином. Смесь хорошо перемешивают.

В глубокую суповую тарелку вливают одну столовую ложку воды, выкладывают творожную смесь и ставят в микроволновую печь (750 Вт) на 3 минуты.

Смесь немного увеличится в объеме и загустеет.

“Аромат замечательный”.

Для подачи миску накрывают тарелкой, переворачивают и украшают изюмом по желанию. Завтрак получается нежным, сочным и в меру сладким.

Йогуртовый творог — мгновенная подача

Пятый и, возможно, самый быстрый вариант — это смешивание творога с питьевым йогуртом.

В глубокую тарелку выкладывают одну пачку творога (180 г), добавляют 2-3 чайные ложки сахара и 100 мл питьевого йогурта (автор использовал клубничный).

“Хорошо перемешиваем. Дополняем фруктами и подаем”. Это “быстро и вкусно” — идеальное завершение списка блюд, где плита и духовка остаются нетронутыми.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.