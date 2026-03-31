По 3 ведра ягод с куста: крыжовник плодоносит без перерыва — два секрета мега-урожая

Дачник рассказал о двух хитростях, которые помогли утроить урожай крыжовника

Крыжовник - это вкусная и полезная ягода, которую можно встретить практически на каждом дачном участке. Однако урожай крыжовника радует не всегда. Зачастую огородники собирают по ведру ягод за весь сезон, считая, что этого достаточно. И мало кто знает, что если провести с кустами некоторые хитрые действия, то можно будет получить по 3 ведра урожая с каждого куста. Автор дзен-канала "Твоя Дача" раскрыл два секрета тройного урожая крыжовника.

Главные враги крыжовника - сытость и покой. Если куст чувствует себя хорошо, то он и не плодится, а расходует энергию на развитие листьев, побегов и корней. Чтобы этого не произошло, блогер предлагает в середине мая устраивать крыжовнику "черный день".

Резкое прекращение полива

Оставьте куст без полива на две недели, даже если воцарилась жара. Листья начнут слегка увядать, и тогда куст "подумает", что "все, условий для роста нет, нужно скорее оставлять потомство, пока я еще жив", и все силы пойдут на наливание ягод.

Фосфорно-калийный удар по сухой земле

Но это еще не все. После прекращения полива нужно подтолкнуть куст действовать в правильном направлении. На 10-й день засухи подкормите крыжовник монофосфатом калия (15 грамм на 10 литров) по сухой земле.

"Корни, которые уже начали паниковать от нехватки воды, вдруг получают мощнейший концентрат калия и фосфора. Они начинают лихорадочно тащить его вверх. А фосфор, как известно, отвечает за закладку плодовых почек и рост ягод", - объясняет автор блога.

В итоге крыжовник начинает наливать завязи с утроенной скоростью, и уже через неделю вы свои кусты не узнаете. Возвращайтесь к обильному поливу лишь тогда, когда плоды достигнут размера крупной горошины и начнут менять цвет. Таким образом вы сможете утроить свой обычный урожай крыжовника.

