Туман-ловушка в Петербурге: МЧС предупреждает о смоге и пробках 2–3 апреля

В МЧС Санкт-Петербурга сообщили об ухудшении погоды, которое усугубит загрязнение воздуха. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ухудшение ожидается 2 и 3 апреля.
Главное управление МЧС по городу предупреждает: по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в эти дни прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязнений в атмосфере.
Ранее 1 апреля жители заметили необычный туман в нескольких районах Петербурга, включая Васильевский остров, Лахту и дамбу КАД.
В результате на 134–135-м км внутреннего кольца КАД из-за тумана произошло 7 ДТП с участием 18 машин. Движение в зоне аварий сильно затруднилось — транспорт пропускали только по одной полосе.