По вторникам и в день рождения: вот как купить билет на поезд в разы дешевле

Не все туристы любят путешествовать на самолетах. Дело даже не в стоимости (порой она весьма низкая), а в фобиях или медицинских противопоказаниях. Если и вы отдаете предпочтение поездам, то эти советы точно вам понравятся. На ж/д билетах можно хорошо сэкономить, если приобрести их в нужный момент.

Стандартные скидки

Для начала помните, что существуют стандартные скидки, о которых тоже стоит знать. Каждый пассажир может взять с собой ребенка в возрасте до пяти лет без выделелния ему отдельного места. Малыш должен спать с вами на одной полке, только тогда проезд будет бесплатным. До 10 лет есть скидка в 35%, а ученики Кадетских корпусов, Нахимовских и Суворовских училищ получают бонус аж в 50% от стоимости билета (но она не предоставляется летом, то есть с 1 июня по 31 августа).

Верхняя полка всегда дешевле нижней, поэтому если хотите сэкономить, забирайтесь поближе к потолку. «Сапсаны» пенсионерам предоставляют скидку в 30%, а инвалидам в 40. Студенты с удостоверением от ВУЗа могут ездить между городами всего за половину стоимости.

Источник фото: Legion-Media

Дополнительные бонусы

с 11 января по 18 февраля стоимость билетов снижается на 15%, так что планировать поездку можно именно в эти даты. Если на сайте РЖД при покупке билета вы увидели зеленый кружок со значком рубля внутри, то это значит, что цена на место динамическая. Она может измениться как в большую сторону, так и в меньшую. Компьютер сопоставляет разные факторы и анализирует спрос. Чем он выше, тем стоимость соответственно тоже выше и наоборот.

Именинники тоже могут купить билет со скидкой. Поезда дальнего следования могут снизить цену на 10-15%, а вот «Сапсаны» аж на 30. Приобрести заветный квиток нужно за неделю до самого торжества или спустя семь дней после него. Удивительно, но и трем сопровождающим такого человека предоставляется скидка в 10%.

Покупайте билеты и отправляйтесь в путешествие в начале недели. Цена будет ниже в понедельник, вторник, среду и четверг. В остальные дни вы заплатите на 10-15% больше за это же место.

Источник фото: Legion-Media

Если брать два билета туда и обратно одномоментно, но скидка составит 20%. «Сапсаны», например, уже давно ввели в практику этот бонус. Что касается поездов дальнего следования, то тут все зависит от компании. Нужно изучать ее бонусные программы.

Невозвратные билеты тоже на 20% дешевле, а еще скидка в 20% действует на последнее четырехместное купе. Это акция для настоящих счастливчиков.

Источник фото: Legion-Media