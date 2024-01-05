Побалуйте домочадцев десертом из мандаринов: заменит покупные сладости

Что можно приготовить из мандаринов

Если просто цитрусы уже надоели.

После новогодних праздников часто остаются мандарины. И если в обычном виде фрукты вам уже надоели, сделайте из них десерт. На его приготовление уйдет совсем мало времени.

Вам понадобятся:

мандарины — 5 шт.,

желатин — 35 г,

сахар — 100 г,

лимонная кислота — ½ ч. л.

Мандарины измельчите в блендере, а затем процедите получившийся сок. К желатину влейте 70 миллилитров сока и оставьте на 10 минут.

К оставшейся части сока добавьте сахар и лимонную кислоту, а затем доведите жидкость до кипения. Выключите огонь, добавьте разбухший желатин и перемешайте содержимое, чтобы в нем не осталось комочков.

Разлейте смесь по формочкам и уберите в холодильник для полного застывания, советует портал «Просто рецепты». Приятного чаепития!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com