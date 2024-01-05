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Побалуйте домочадцев десертом из мандаринов: заменит покупные сладости

Побалуйте домочадцев десертом из мандаринов: заменит покупные сладости
Что можно приготовить из мандаринов

Если просто цитрусы уже надоели.

После новогодних праздников часто остаются мандарины. И если в обычном виде фрукты вам уже надоели, сделайте из них десерт. На его приготовление уйдет совсем мало времени.

Вам понадобятся:

  • мандарины — 5 шт.,
  • желатин — 35 г,
  • сахар — 100 г,
  • лимонная кислота — ½ ч. л.

Мандарины измельчите в блендере, а затем процедите получившийся сок. К желатину влейте 70 миллилитров сока и оставьте на 10 минут.

К оставшейся части сока добавьте сахар и лимонную кислоту, а затем доведите жидкость до кипения. Выключите огонь, добавьте разбухший желатин и перемешайте содержимое, чтобы в нем не осталось комочков.

Разлейте смесь по формочкам и уберите в холодильник для полного застывания, советует портал «Просто рецепты». Приятного чаепития!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
5 января 2024 13:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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