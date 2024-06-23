Побывала в «египетской Венеции»: чем меня поразила Эль Гуна, и почему это место называют райским уголком — мой личный опыт

Туристов там пока еще мало.

Египет посещают миллионы туристов в год. В основном едут в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Людей там много, пляжи заполнены до отвала, да и у бассейна спокойно не отдохнуть. Если вы хотите райского отпуска, отправляйтесь в Эль Гуну. Местечко в Красном море не просто так негласно называют «египетской Венецией».

Как добраться

Эль Гуна находится в 20 километрах от Хургады на берегу моря. Там есть собственный аэропорт, правда, он местного значения. Сам город находится на островках, между которыми протекают морские каналы. Это будто райский уголок на воде. Летом температура воздуха составляет 27-30°C. Зимой несколько прохладнее (17-23°C).

Температура воды прогреваеся до 21-23°C. Отдыхать там можно хоть круглый год. Эль Гуну власти региона прозвали самым чистым регионом на побережье Красного моря.

Инфраструктура

Город Эль Гуна был создан, как курортный. На территории есть все, для комфортного и беззаботного отдыха. Ходить с места на место можно пешком, можно бесплатно ездить либо на микроавтобусах, либо на катерах. Движение прекращается за полчаса до полуночи.

Стоимость проезда на специальных шаттлах после 12 часов ночи составляет примерно один доллар с человека. На курорте есть собственный пивзавод, больница, почта и местная газета.

Побывала в «египетской Венеции»: чем меня поразила Эль Гуна, и почему это место называют райским уголком — мой личный опыт - image 1

Что посмотреть

Центр курорта называется Кафр. Там много баров, кафе, клубов, магазинов, есть даже исторический музей. В нем содержатся копии известных египетских памятников культуры. В Эль Гуне расположены всего 16 отелей на любой вкус и кошелек. Есть и частные виллы, которые чаще всего бронируют богатые европейцы.

Если сравнивать этого городок с другими крупными туристическими центрами Египта, то в Эль Гуне в разы спокойнее и тише. Самая главная достопримечательность это, конечно же, белоснежные пляжи и лазурная вода. Имейте в виду, что глубина наступает практически сразу у берега. Можно исследовать подводный мир, отправиться на рыбалку, посетить гольф-клуб, конюшни, картинг.

Побывала в «египетской Венеции»: чем меня поразила Эль Гуна, и почему это место называют райским уголком — мой личный опыт - image 2

Цена

Цена вполне приемлемая. Тур из Москвы на семь дней обойдется на одного человека примерно в 70-80 тысяч рублей, если, конечно, это не супер гостиница 5*. За такой отель туристы отдают от 200 тысяч. Многие отдыхающие уверяют, что это того стоит.

Острова ухоженные, там нет навязчивого сервиса, все вежливые. Если хотите почувствовать себя шейхом, смело берите билеты на Эль Гуну. Точно с выбором курорта не прогадаете.

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Источник фото: Legion-Media