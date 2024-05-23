Почему 29 февраля в Ирландии мужчины не суют носа на улицу: опасность представляют женщины

В современной Ирландии раз в четыре года, 29 января, отмечают День святого Освальда. И если для женщин это настоящий праздник, то для некоторых мужчин — наказание. Они сидят дома и терпеливо ждут, пока наступит 1 марта.

Чего боятся мужчины

Такая нелюбовь ирландцев к 29 февралю объясняется одной привилегией, которая доступна только женщинам. Ведь в этот день девушка может сделать предложение любому мужчине, в которого она влюблена. Если он откажется, то должен заплатить штраф.

Источник фото: Legion-Media

История зарождения обычая

По одной версии, необычная традиция зародилась еще в V веке. Святая Бригитта посетовала на то, что мужчины избегают женитьбы, Святому Патрику. А он впоследствии позволил женщинам делать предложение мужчинам раз в четыре года.

Другая легенда гласит, что необычный закон о штрафе за отказ жениться приняли в 1288 году в Шотландии. Его утвердила королева Маргарита, а уже после подобная практика распространилась и на соседние страны. В постановлении было сказано следующее:

«Всякая дама, которая идет свататься, надевала нижнюю сорочку из багряной фланели и чтобы кромка ее была хорошо видна».

Избежать штрафа могли лишь те мужчины, которые уже были обручены. Кроме того, денежное взыскание могло быть заменено на покупку платья, поцелуй или, к примеру, дорогие перчатки.

Источник фото: Legion-Media

Сохранилась ли сегодня

В наш век женщины стали самодостаточными и могут сделать предложение своему избраннику в любой день. Но и привилегия 29 февраля им до сих пор доступна.

Самое эпичное предложение в этот день получил 42-летний Дерек МакГилл. В 2012 году на одно колено перед ним встала 38-летняя Мартина Коннолли. Причем сделала это она не в скромном ресторанчике, а на поле дублинского стадиона «Авиа» после матча Ирландия-Чехия. За развязкой наблюдали тысячи футбольных фанатов и, к счастью, мужчина ответил согласием, пишет портал Russianireland.

Также необычную традицию обыграли в фильме «Замуж за три дня» от 2010 года. По сюжету американка Анна Бреди намеревается сделать предложение своему бойфренду Джереми и едет к нему в Дублин.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media