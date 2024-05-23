Почему беременные едят мел, и не вредно ли это для организма мамы и малыша

Чего только не едят женщины, находящиеся в интересном положении. И ладно, если это просто колбаса с вареньем или соленые чипсы со сгущенкой. Некоторые дамы суют в рот мел, радостно им похрустывая. Но не опасно ли такое пищевое поведение и к каким последствиям это может привести? Все оказалось серьезнее, чем вы думали.

Почему так хочется мела

Есть три наиболее частые причины такого странного пристрастия — это токсикоз, дефицит кальция и железодефицитная анемия. Чаще всего беременные поедают мелки в первом триместре еще и из-за гормональных сбоев.

В медицине даже есть специальное название, когда люди употребляют в пищу несъедобные предметы — «пика». Люди с пикацизмом едят практически все время нормальную еду, но иногда их тянет на нечто необычное. Мел как раз один из таких запрещенных лакомств.

«Сам по себе пикацизм чаще всего не опасен, однако вместе с несъедобными продуктами может быть занесена инфекция. Плюс при поедании большого количества не перевариваемых желудком элементов может развиться непроходимость кишечника, требующая оперативного вмешательства», — объяснила врач-диетолог, эндокринолог Лариса Бавыкина в беседе с порталом Mel.fm.

Источник фото: Legion-Media

Не вредно ли

Желающим отведать на обед мела нужно запомнить раз и навсегда, что школьные мелки для рисования совершенно непригодны в пищу. Мало того, что производители добавляют туда красители, в составе имеется и клей, который соединяет порошковую массу. Это опасно для здоровья и мамы, и малыша.

Альтернатива

В магазинах и на маркетплейсах продается специальный природный (пищевой) мел. Именно его можно есть, если действительно вы желаете этого так сильно. Он совершенно безопасен и никак не скажется на вашем ЖКТ.

В магазинах также можно купить и пищевую глину. Она совершенно безопасна и продается как раз для людей, страдающих от пикацизма. В день можно съедать не более 2-3 небольших кусков. Общий вес не должен превышать 50 граммов.

А вот землю есть врачи не рекомендуют. Вы никогда не найдете на 100% очищенного грунта. Можно занести не только глисты, но и инфекцию. Кроме того, земля плохо скажется на пищеварении. Если вы страсть как хотите горсть землицы, лучше обратитесь к врачу и сдайте анализы. Убрав дефициты вы наверняка распрощаетесь с этой странной привычкой.

Источник фото: Legion-Media