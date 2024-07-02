Почему бизнес-класс располагают не в безопасном хвосте самолета, а в головной части

На то есть сразу несколько причин.

Ни для кого не секрет, что бизнес-класс располагают в передней части самолета, прямо за кабиной пилотов. Такое решение нередко вызывает у обеспеченных пассажиров недоумение, ведь самым безопасным местом считается хвост воздушного судна. Однако на то есть причины.

В хвосте безопаснее: миф или реальность?

Существующее распределение мест заставляет задуматься, действительно ли в хвосте безопаснее. Однако сомневаться в этом не приходится. Хвостовая часть на самом деле считается более крепкой и устойчивой из-за узкой конструкции.

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Почему «бизнес» впереди

Оказывается главной целью расположения мест бизнес-класса в «носу» является не безопасность, а комфорт. И именно там его проще всего обеспечить.

Во-первых, у состоятельных клиентов есть более быстрый доступ к экипажу. Стюардессы находятся поблизости и могут выполнить ту или иную просьбу гостей или ответить на интересующий вопрос.

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Во-вторых, в бизнес-классе не так слышен шум двигателей и не сильно ощущаются вибрации. Пассажиры могут спокойно уснуть, тогда как людям, сидящим в хвостовой части приходится запасаться берушами.

Кстати, из-за отсутствия двигателей и крыльев впереди ничего не загораживает вид из иллюминатора. Это еще один важный плюс.

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Кроме того, места в головной части более доступны, так что пассажирам, раскошелившимся на перелет, не нужно следовать через весь салон — достаточно лишь свернуть после входа налево. Их всегда впускают в самолет первыми, и покидают они его тоже в первую очередь.

Нельзя не учитывать и тот факт, что в передней части авиалайнера больше пространства. Поэтому там можно спокойно разместить габаритные и удобные кресла, ради которых многие и готовы переплачивать.

Напомним, ранее мы рассказывали, на что нужно обратить внимание при выборе места в самолете.