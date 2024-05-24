Почему капучино назвали именно так, и при чем тут монахи

У нежного капучино с белой пенкой есть множество поклонников по всему миру. Однако даже ярые фанаты этого напитка зачастую не догадываются, где его придумали и что обозначает знакомое название. А меж тем история его появления весьма запутанная. Выяснить, какая из версий на самом деле является правильной, сегодня уже невозможно.

При чем тут монахи

Считается что своим названием капучино обязан монахам-капуцинам, принадлежавшим к францисканскому ордену, который появился в XVII веке. Версий, почему так произошло, несколько.

Одна из них гласит, что служители церкви просто-напросто любили кофе, однако не могли его пить, поскольку считали напитком дьявола. Поэтому и придумали разбавлять молоком. Светлая жидкость уже не вызывала прежнего отторжения и негативных ассоциаций.

Источник фото: Legion-Media

По другой легенде, капучино назвали в честь монахов из-за схожести цветов напитка с их коричнево-белым одеянием. Но чаще всего параллель между капучино и капуцинами проводят через капюшон. Якобы с ним сравнивали характерную белую пенку.

Капуцины и сами получили подобное прозвище благодаря этой детали одежды. «Сappuccio» в переводе с итальянского означает «капюшон».

Существует и еще одна аналогия, тоже с обликом монахов. Считалось, что пенка символизирует лысину членов ордена, которую они прикрывали небольшой шапочкой.

Источник фото: Legion-Media

Где придумали капучино

Родиной капучино является Италия. Именно там его сделали, таким, каким его знают сегодня. Однако предшественником этого напитка был венский Kapuziner.

В XIX веке его готовили следующим образом: кофе и молоко смешивали так, чтобы цвет напитка походил на рясы монахов-капуцинов. Именно этим и объясняется версия, основанная на соотношении оттенков. Однако «капуцинер» все же отличался от итальянского капучино — он был лишен той самой пенки, за которую его все полюбили, а также содержал яичный белок.

Источник фото: Legion-Media

Как готовят настоящий капучино

Рецептура «правильного» капучино четко определена. В состав напитка должны входить 25 миллилитров кофе эспрессо и 125 миллилитров холодного вспененного молока, говорится на Дзен-канале Bibliotekanews.

Источник фото: Legion-Media