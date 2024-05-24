Почему капучино назвали именно так, и при чем тут монахи

У нежного капучино с белой пенкой есть множество поклонников по всему миру. Однако даже ярые фанаты этого напитка зачастую не догадываются, где его придумали и что обозначает знакомое название. А меж тем история его появления весьма запутанная. Выяснить, какая из версий на самом деле является правильной, сегодня уже невозможно.
При чем тут монахи
Считается что своим названием капучино обязан монахам-капуцинам, принадлежавшим к францисканскому ордену, который появился в XVII веке. Версий, почему так произошло, несколько.
Одна из них гласит, что служители церкви просто-напросто любили кофе, однако не могли его пить, поскольку считали напитком дьявола. Поэтому и придумали разбавлять молоком. Светлая жидкость уже не вызывала прежнего отторжения и негативных ассоциаций.
По другой легенде, капучино назвали в честь монахов из-за схожести цветов напитка с их коричнево-белым одеянием. Но чаще всего параллель между капучино и капуцинами проводят через капюшон. Якобы с ним сравнивали характерную белую пенку.
Капуцины и сами получили подобное прозвище благодаря этой детали одежды. «Сappuccio» в переводе с итальянского означает «капюшон».
Существует и еще одна аналогия, тоже с обликом монахов. Считалось, что пенка символизирует лысину членов ордена, которую они прикрывали небольшой шапочкой.
Где придумали капучино
Родиной капучино является Италия. Именно там его сделали, таким, каким его знают сегодня. Однако предшественником этого напитка был венский Kapuziner.
В XIX веке его готовили следующим образом: кофе и молоко смешивали так, чтобы цвет напитка походил на рясы монахов-капуцинов. Именно этим и объясняется версия, основанная на соотношении оттенков. Однако «капуцинер» все же отличался от итальянского капучино — он был лишен той самой пенки, за которую его все полюбили, а также содержал яичный белок.
Как готовят настоящий капучино
Рецептура «правильного» капучино четко определена. В состав напитка должны входить 25 миллилитров кофе эспрессо и 125 миллилитров холодного вспененного молока, говорится на Дзен-канале Bibliotekanews.
Источник фото: Legion-Media