Почему нельзя есть яблоки на ночь

Многие люди привыкли не ограничиваться по вечерам одним лишь ужином. Часто перед тем как лечь спать некоторые предпочитают еще чем-нибудь полакомиться. И зачастую выбор падает на яблоки, ведь считается, что этот фрукт абсолютно не несет вреда для фигуры и здоровья. Но на деле это не совсем так.

Почему не стоит есть яблоки на ночь

Дело в том, что яблоки содержат в себе пектин, который в вечернее время суток переваривается хуже. К тому же, употребление яблок в вечернее время снижает активность мелатонина, из-за чего качество сна ухудшается.

Более того, поскольку содержащаяся в яблоках клетчатка замедляет пищеварительные процессы, у человека могут возникнуть боли в животе и вздутие. А еще яблоки значительно повышают кислотность желудка, что также становится причиной дискомфорта и мешает здоровому сну.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, врачи рекомендуют есть яблоки утром или днем. Тогда фрукт и правда принесет пользу, помогая наладить работу кишечника.

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Кому можно есть яблоки на ночь

Несмотря на общие рекомендации специалистов, есть группы людей, которым яблоки в вечернее время не навредят. Прежде всего это касается тех, кто много занимается спортом и имеет хороший метаболизм.

Также яблоки помогут тем, чья работа выпадает на ночное время суток. Фрукты быстро взбодрят и обеспечат энергией. Но все же лучше употреблять их хотя бы за пару часов до сна.

Кому вообще стоит отказаться от яблок

Однако есть и те люди, которым яблоки в принципе не рекомендованы. Прежде всего это касается людей, склонных к кислотному рефлюксу, диабету или другим проблемам с пищеварением, таким как гастрит, язва, панкреатит, колит.

Также яблоки не стоит употреблять тем, у кого имеются заболевания мочеполовой системы, а еще от фруктов стоит отказаться людям, испытывающим проблемы с зубами.

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Полезные перекусы вместо яблок

Если хочется заморить червячка перед сном, можно съесть пару ломтиков сыра и крекер. В крекерах содержатся углеводы, а в сыре — триптофан, который способствует выработке мелатонина.

Также триптофан содержится в мясе индейки. Небольшой кусочек отварного филе станет идеальным перекусом.

Можно также съесть пару ложек меда. Это очень питательный продукт, который, к тому же, запускает производство мелатонина в организме.

А еще на ночь можно съесть пару кусочков жирной рыбы. Она снабжает организм жирной кислотой омега‑3, которая усиливает выработку гормона серотонина. А он, в свою очередь, способствует здоровому сну, говорится на портале «‎Лайфхакер».

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