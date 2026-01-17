Городовой / Город / Почему петербуржцы звонят мошенникам первыми: разгадка внутри
Почему петербуржцы звонят мошенникам первыми: разгадка внутри

Опубликовано: 17 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Почему петербуржцы звонят мошенникам первыми: разгадка внутри
Городовой ру

В Санкт-Петербурге выявлен новый способ обмана граждан, при котором мошенники заставляют будущих жертв самостоятельно связываться с ними. Основная особенность этой схемы состоит в том, что злоумышленники рассылают сообщения с просьбой перезвонить по указанному номеру для уточнения различных деталей.

Чаще всего жители получают сообщения следующего содержания: «Подтвердите заказ», «Уточните адрес доставки» или уведомление об ошибке в реквизитах, где дополнительно приводится номер телефона для обратной связи. После звонка человек начинает общение с лже-сотрудником банка, курьерской службы либо псевдооператором поддержки.

В ходе разговора преступники убеждают собеседника предоставить сведения о банковской карте, одноразовые коды из сообщений и пароли от личных кабинетов. О новых вариантах подобных преступлений рассказало Управление по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД России.

Правоохранители советуют в подобных случаях не использовать номер из сообщения, а искать официальный телефон компании на её официальном сайте. Такой подход существенно снижает риск стать жертвой обманщиков.

Автор:
Юлия Аликова
