Почему россияне уходят к конкурентам: аналитики указали на деталь, которую бренды упорно не замечают

Большинство участников выразили готовность перейти на сторону соперников в случае получения более выгодных условий.

Большинство россиян готовы сменить место работы, если получат более подходящие условия. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, которые изучили отношение людей к подобной возможности.

Прежде всего, среди респондентов лишь 6% категорически не хотят рассматривать другие варианты, а примерно 4% согласны уйти практически при любых обстоятельствах.

Мужчины чаще женщин проявляют готовность перейти в организацию-конкурента при улучшении условий — соответствующие ответы дали 79% опрошенных мужчин и 69% женщин.

Независимо от возраста, высокий интерес к новым предложениям отмечается во всех группах. Тем не менее среди работников старше 45 лет доля тех, кто рассматривает смену работы, немного ниже.

Ключевым мотивом для большинства выступает увеличение заработной платы — на этот фактор указали 94% участников опроса. Наиболее значимые причины для перехода на новое место выглядят следующим образом:

Более высокая оплата труда — 94%

Возможность продвижения по службе — 50%

Гибкий график — 47%

Расширенный социальный пакет — 46%

Доступ к обучению и развитию — 39%

Удобное расположение офиса — 39%

Интересные задачи — 37%

Удалённый вариант или смешанный формат работы — 31%

Современные технологии — 23%

Снижение объёма работы — 19%

Женщины чаще обращают внимание на гибкий режим, работу рядом с домом, умеренную нагрузку и возможность выполнять задачи дистанционно. Для мужчин больший приоритет имеет возможность роста по должности.

Молодые специалисты до 35 лет выделяют, в первую очередь, гибкий график, дополнительные льготы и возможность реже сталкиваться с перегрузкой.

В возрастной категории от 35 до 45 лет наибольшее значение придаются возможности продвижения по работе. Люди старше 45 лет чаще всего ценят удобное расположение офиса.

Уровень образования также влияет на предпочтения: имеющие высшее образование чаще стремятся к карьерному росту и интересным проектам, а среди обладателей среднего специального образования более важен график и удобство расположения работы.

По мере роста дохода возрастает интерес к карьерному росту, профессиональной самореализации и внедрению современных рабочих процессов.

Среди россиян с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц самыми значимыми оказываются гибкий график, возможность обучаться и сокращённая рабочая нагрузка.

О готовности рассматривать предложения в первую очередь говорят те, кто имеет высшее образование — 77% против 67% среди опрошенных со средним специальным.