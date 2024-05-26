Почему русские туристы в отпуске купаются в море, а иностранцы лежат у бассейна

Приезжая на море, большинство россиян предпочитают проводить на пляже большую часть времени. Порой даже ветер и волны для русских туристов — не повод оставаться на суше, так что они смело идут купаться. И зачастую их не останавливает даже прохладная вода.

А вот большая часть иностранцев даже в жаркий день предпочитают отдых у бассейна. Более того, они не понимают такого рвения к морю, которое свойственно россиянам. И вот почему так сложилось.

Как готовятся к отдыху в России

Дело в том, что в большинстве областей на протяжении долгого времени стоят холода. Исключение составляют южные регионы, а вот всем остальным приходится мерзнуть. Купаться в летний период тоже удается не всем — море есть далеко не везде, а реки с их пляжами не могут похвастаться чистотой.

Поэтому для россиян поездка на море становится целым событием. К нему начинают готовиться задолго до и с нетерпением его ждут. В процессе подготовки нужно успеть сделать немало дел: подгадать с датами отпуска, приобрести билеты, забронировать отель и собрать чемоданы.

А затем предстоит перелет. И если в Турцию можно добраться за каких-нибудь три часа, то вот до Бали или Таиланда нужно лететь в разы дольше, не говоря уже о пересадках.

Когда поездке предшествует столь длительная подготовка и сложный путь, было бы глупо тратить ее на сидение у бассейна. Именно по этой причине россияне предпочитают наслаждаться морем сполна. Так что даже не самая теплая погода не помешает вдоволь накупаться и позагорать.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как воспринимают отдых иностранцы

Западные люди вообще могут ни разу не искупать за все время своего отдыха. Для них плавание в море совершенно не ассоциируется с чем-то расслабляющим, чему стоит уделять время отпуска.

Как правило, иностранцы едут на курорт, чтобы насладиться культурой и атмосферой. Поэтому они делают упор на экскурсии, ужины в ресторанах, новые знакомства и спокойный релакс у бассейна. А вот переполненные шумные пляжи мало их интересуют.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Такая разница интересов обусловлена не только менталитетом. Дело в том, что многие жители зарубежных стран сами живут на побережьях. Море они видят регулярно, и могут искупаться там в любой момент. Именно по этой причине они и не рвутся целыми днями лежать на песке у воды.

Еще один важный аспект — это комфорт. Для иностранцев наличие туалета и бара в шаговой доступности являются решающими факторами. А вот многие россияне привыкли ассоциировать отдых с природой. Поэтому для них отсутствие этих двух пунктов не является критичным, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru