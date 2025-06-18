Городовой / Общество / Почему сладкий перец в СССР стали называть болгарским, хотя он родом из Америки
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Почему сладкий перец в СССР стали называть болгарским, хотя он родом из Америки

Опубликовано: 18 июня 2025 11:32
Болгарский перец
Почему сладкий перец в СССР стали называть болгарским, хотя он родом из Америки
Фото: Городовой.ру

На Балканах и не слышали о таком родстве.

Сладкий перец — овощ, привычный для любого российского стола. Но почему он «болгарский», если его историческая родина — вовсе не Балканы, а Центральная и Южная Америка?

Родиной сладкого перца считаются современные территории Мексики и южных штатов США. Именно оттуда овощ начал своё путешествие по миру после открытия Америки. Европейцы завезли его сначала в Испанию, а оттуда он постепенно распространился по всему континенту.

Однако в русском языке за ним прочно закрепилось название «болгарский перец» — и этому есть историческое объяснение.

Болгары и огороды Российской империи

Ещё в XVIII веке на юг России стали переселяться болгары — в основном старообрядцы, бежавшие от османского гнёта. Они обосновались на Кубани, в Поволжье и Причерноморье. С собой болгары привезли семена, методы выращивания и рецепты приготовления овощей, включая сладкий перец.

Именно с болгарскими переселенцами местные жители и начали ассоциировать этот южный овощ. Название «болгарский перец» стало бытовым, а затем попало и в агрономические справочники.

Советский Союз и «перечная дипломатия»

В ХХ веке «болгарский» статус овоща окончательно закрепился. В 1960–70-х годах Болгария, будучи одним из ближайших союзников СССР, активно поставляла в Советский Союз семена высокоурожайных сортов сладкого перца.

Эти сорта отличались хорошей урожайностью, устойчивостью к советскому климату и стали основой для массового выращивания овоща на территории СССР.

Таким образом, «болгарским» перец стал не по месту происхождения, а благодаря культурным и аграрным связям. Название, закреплённое в эпоху соцреализма, живёт до сих пор — как напоминание о геополитике, сотрудничестве и традициях огородничества.

Новости по теме
Семья или налог: в России хотят применять к бездетным мужчинам правила из СССР Семья или налог: в России хотят применять к бездетным мужчинам правила из СССР 19 мая 2025 23:57
«Я думал: красивее уже быть не может»: что удивило иностранца внутри дома одной из богатейших семей России «Я думал: красивее уже быть не может»: что удивило иностранца внутри дома одной из богатейших семей России 14 июня 2025 13:31
Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала 6 апреля 2025 12:30
В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком: важные изменения для петербургских семей В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком: важные изменения для петербургских семей 16 января 2025 19:02
Море, солнце, январь: куда семья с детьми полететь на пляжный отпуск из Росси Море, солнце, январь: куда семья с детьми полететь на пляжный отпуск из Росси 30 ноября 2024 08:30
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».