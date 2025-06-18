Почему сладкий перец в СССР стали называть болгарским, хотя он родом из Америки

На Балканах и не слышали о таком родстве.

Сладкий перец — овощ, привычный для любого российского стола. Но почему он «болгарский», если его историческая родина — вовсе не Балканы, а Центральная и Южная Америка?

Родиной сладкого перца считаются современные территории Мексики и южных штатов США. Именно оттуда овощ начал своё путешествие по миру после открытия Америки. Европейцы завезли его сначала в Испанию, а оттуда он постепенно распространился по всему континенту.

Однако в русском языке за ним прочно закрепилось название «болгарский перец» — и этому есть историческое объяснение.

Болгары и огороды Российской империи

Ещё в XVIII веке на юг России стали переселяться болгары — в основном старообрядцы, бежавшие от османского гнёта. Они обосновались на Кубани, в Поволжье и Причерноморье. С собой болгары привезли семена, методы выращивания и рецепты приготовления овощей, включая сладкий перец.

Именно с болгарскими переселенцами местные жители и начали ассоциировать этот южный овощ. Название «болгарский перец» стало бытовым, а затем попало и в агрономические справочники.

Советский Союз и «перечная дипломатия»

В ХХ веке «болгарский» статус овоща окончательно закрепился. В 1960–70-х годах Болгария, будучи одним из ближайших союзников СССР, активно поставляла в Советский Союз семена высокоурожайных сортов сладкого перца.

Эти сорта отличались хорошей урожайностью, устойчивостью к советскому климату и стали основой для массового выращивания овоща на территории СССР.

Таким образом, «болгарским» перец стал не по месту происхождения, а благодаря культурным и аграрным связям. Название, закреплённое в эпоху соцреализма, живёт до сих пор — как напоминание о геополитике, сотрудничестве и традициях огородничества.