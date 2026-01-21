Почему в Санкт-Петербурге запретили работать мигрантам?

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге продлили до конца 2026 года запрет на привлечение мигрантов, работающих по патентам, к трудовой деятельности в сферах такси и курьерской доставки. Постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

С чем связано продление запрета?

При принятии решения власти учитывали, что за период действия запрета в 2025 году доля иностранных граждан, получивших патенты для работы по профессиям «водитель автомобиля» и «курьер», осталась незначительной как в общем объёме выданных разрешений, так и в общей численности занятости в экономике города. Кроме того, по данным администрации, введение ограничений не привело к дефициту кадров в указанных отраслях и не вызвало существенного роста цен на услуги.

«Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трёхмесячный переходный период для бизнеса закончился. А те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда — и в курьерской службе, и в работе такси», — заявил Александр Беглов.

По мнению властей, данное решение позволит повысить безопасность и качество услуг, снизит доли теневого сектора в этих отраслях, а также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест для местных жителей, включая студентов и молодёжь.

