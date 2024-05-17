Почему в школах всегда пишут синей ручкой, а на ЕГЭ черной

Родители школьников знают, что в общеобразовательных учреждениях принято писать исключительно синей ручкой. Бывают дотошные учителя, которые даже снижают оценки тем, кто не соблюдает это требование. В то же время на Единый государственный нужно приносить с собой черную гелевую ручку. Шрифт в учебниках тоже черный. Разберемся, с чем это может быть связано.

Почему в школах требуют писать синими чернилами

Синие ручки действительно имеют ряд преимуществ, которыми можно объяснить их выбор в разрезе школьного обучения. Первое заключается в том, что синие чернила не выгорают на солнце, в отличие от черных, которые начинают желтить.

Также темно-синий оттенок отлично виден на белом листе. При этом от него не устают глаза. Если говорить о черном, он слишком сильно контрастирует с белоснежным фоном.

Кроме того, во времена СССР синие чернила были наиболее распространенными. Когда стартовало массовое производство, выпускали исключительно этот цвет. Поэтому существует вероятность, что все объясняется многолетней традицией.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Почему шрифт в учебниках черный

Интересно, что ни на онлайн-порталах, ни в печатных газетах, ни в книгах не используются синие чернила. Тут может быть два объяснения. Во-первых, черная паста дешевле, поскольку для получения синего оттенка приходится смешивать два цвета: черный и голубой.

Во-вторых, по мнению полиграфистов, рукописный текст лучше воспринимается, если написан синей пастой. В стройной печатной версии все иначе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Почему на ЕГЭ нужна черная ручка

Перед экзаменом учителя не устают напоминать выпускникам, чтобы те не забыли взять черную гелевую ручку. И это неспроста. Дело в том, что результаты работ оценивает компьютер, поэтому их предварительно сканируют. Синие чернила в таком случае оказываются менее видны, говорится на портале Galacentre. Чтобы не получить некорректные итоги, рекомендациям педагогов стоит внять.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru