Почему в Турции в жару принято пить чай, а в России — холодную воду

С наступлением тепла спрос на прохладительные напитки в России заметно повышается. В ход идут лимонады, айс-кофе и, конечно же, простая минералка. Казалось бы, горячие напитки в жару совсем не актуальны: даже одна мысль о них ухудшает самочувствие и заставляет лишь сильнее обливаться потом. Но вот в Турции так не считают.

Оказывается, турки предпочитают утолять жажду именно этим напитком. И хотя на первый взгляд частые чаепития кажутся скорее русской традицией, но турки не уступают в количестве выпитого за день чая. Вот почему они отдают предпочтение именно горячему напитку, а не холодным коктейлям.

Почему в Турции пьют чай, а в России нет

Прежде всего это обусловлено климатической разницей. Поскольку в России большую часть времени довольно холодно, то чай здесь используют как способ согреться. Логично, что в тридцатиградусную жару согреваться нет необходимости. Поэтому и чай в классическом его виде не пьют. Исключение составляют только охлажденные чаи с различными добавками.

У турков же тепло в течение круглого года. Поэтому напиток здесь пьют не для согревающего эффекта, а чтобы утолить жажду. И в этом действительно есть смысл.

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Почему чай лучше утоляет жажду

Во-первых, чай усиливает потоотделение, которое как раз и помогает организму защититься от перегревания. А, во-вторых, все дело в выводе соли. Холодная питьевая вода хорошо выводит соль из организма, однако в жару слишком активная потеря этих самых солей может вызывать головокружение, тошноту, а порой даже и потерю сознания.

А вот горячий чай, в отличие от воды, будет удерживать часть солей, при этом восполняя гидробаланс. И здесь дело не только в температуре — простая горячая вода по своему действию ничем не будем отличаться от холодной. Секрет непосредственно в чае — именно он не дает солям выводиться слишком быстро, поэтому утолить жажду получится на более долгий срок.

Какие сорта чая выбирать

Лучше всего с жаждой борются пуэры, белые сорта и зеленый чай. При этом напиток не должен содержать никаких добавок в виде сахара или молока. От них вы, наоборот, захотите пить еще больше.

Чтобы поддерживать водный баланс в норме, рекомендуется в жаркий день выпивать минимум по две чашки горячего чая утром и в обед.

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Как готовят чай в Турции

В Турции чай пьют не из кружек, а из специальных армудов. Они представляют собой сосуды с расширяющимся краешком. Наливать напиток нужно не до краев, а оставляя примерно сантиметр, чтобы было удобно касаться губами. А вот привычные нам кружки у турков считаются моветоном, так что в ресторанах вы их не встретите.

Заваривают чай в специальных двойных чайниках, которые работают по принципу самовара. А затем вот такими маленькими порциями неспешно пьют напиток, утоляя жажду. К чаю принято подавать рахат-лукум — традиционную восточную сладость, пишет портал «‎Красота Востока».

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