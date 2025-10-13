Гигантский багаж Петербурга: дом, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса

Улица Маршала Тухачевского хранит одну из самых необычных достопримечательностей Петербурга — дом-чемодан. Его фасад расписан так, что обычное здание 1970-х годов превратилось в гигантский багаж, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
Олимпийское прошлое
Изначально это была гостиница "Карелия", построенная к Олимпиаде-80. Архитекторы М. Е. Русаков и Г. В. Костюрин создали проект, который стал типовым: похожие корпуса можно встретить и в других районах города.
В "Карелии" жили иностранные спортсмены — рядом был парк, где удобно тренироваться.
От типовой коробки к арт-объекту
В 2012 году здание преобразили уличные художники. Они превратили его в чемодан с ручками, заклёпками и швами, тщательно проработав каждую деталь. На покраску ушло около 10 000 литров краски, а общая площадь рисунка превысила 15 000 м².
Так "Карелия" стала самой большой трёхмерной росписью в мире.
Рекорд Петербурга
Рекорд был официально зафиксирован, и гостиница получила сертификат Книги рекордов Гиннеса. Сегодня сюда приезжают туристы ради фото, а сам "чемодан" напоминает: даже типовая советская застройка может превратиться в арт-символ города.