Гигантский багаж Петербурга: дом, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса

История о том, как обычный советский корпус получил новый фасад и мировое признание.

Улица Маршала Тухачевского хранит одну из самых необычных достопримечательностей Петербурга — дом-чемодан. Его фасад расписан так, что обычное здание 1970-х годов превратилось в гигантский багаж, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Олимпийское прошлое

Изначально это была гостиница "Карелия", построенная к Олимпиаде-80. Архитекторы М. Е. Русаков и Г. В. Костюрин создали проект, который стал типовым: похожие корпуса можно встретить и в других районах города.

В "Карелии" жили иностранные спортсмены — рядом был парк, где удобно тренироваться.

От типовой коробки к арт-объекту

В 2012 году здание преобразили уличные художники. Они превратили его в чемодан с ручками, заклёпками и швами, тщательно проработав каждую деталь. На покраску ушло около 10 000 литров краски, а общая площадь рисунка превысила 15 000 м².

Так "Карелия" стала самой большой трёхмерной росписью в мире.

Рекорд Петербурга

Рекорд был официально зафиксирован, и гостиница получила сертификат Книги рекордов Гиннеса. Сегодня сюда приезжают туристы ради фото, а сам "чемодан" напоминает: даже типовая советская застройка может превратиться в арт-символ города.