Почему вещи пахнут затхлостью: секреты правильного хранения раскрыты

Вот где искать скрытые источники запаха в шкафу.

Порой, извлекая одежду из шкафа, которую, казалось бы, только что постирали, можно столкнуться с разочарованием: вместо ожидаемой свежести — стойкий, неприятный аромат.

Источники этого явления могут быть весьма разнообразны, затрагивая как особенности хранения, так и состояние бытовой техники.

Разберемся в причинах и найдем способы вернуть вещам приятный запах.

Пищевые ароматы: Незваные гости из кухни

«Неплотно закрытые двери шкафа или гардеробной, особенно если на кухне готовились блюда с ярким ароматом — жареное, с сильными специями или чесноком — приведут к тому, что одежда быстро впитает эти запахи», — подчеркивают эксперты.

Рекомендуется уделять внимание «проветриванию кухни во время готовки» и следить за плотностью закрытия дверей шкафов.

Табачный след: Борьба с вездесущим запахом

«Запах табака очень стойко проникает в ткань, особенно в натуральные материалы, такие как кожа, и остается надолго», — предупреждают специалисты.

Даже при отсутствии курения в доме, дым от соседей может проникать внутрь.

Помимо обеспечения герметичности дверей, эффективными мерами борьбы станут «стирка, обращение в химчистку или использование проверенных народных методов».

Застой воздуха: Как избежать затхлости

«Затхлый запах в шкафу – прямое следствие плохой циркуляции воздуха и скопления пыли», — объясняют специалисты.

Эта проблема усугубляется, если вещи хранятся слишком плотно, препятствуя свободному воздухообмену.

Периодическое «оставление шкафов открытыми для обеспечения притока свежего воздуха» поможет решить эту проблему.

Стиральная машина: Неочевидный источник проблемы

Иногда источник неприятного запаха кроется в самой стиральной машине.

«Засоры в сливном шланге или фильтре, а также застоявшаяся вода в манжете и дозаторе — частые виновники», — говорят эксперты.

Также негативно сказывается привычка «складывать грязные вещи в барабан машинки на длительное время до стирки».

Для предотвращения запаха необходимо «поддерживать чистоту стиральной машины, регулярно удалять остатки влаги, просушивать барабан и дозатор».

Недостаточная просушка: Дорога к плесени

«Одежда, которая долго остается влажной, неизбежно приобретает неприятный запах и может даже покрыться плесенью», — предупреждают специалисты.

Важно «сразу развешивать белье после стирки», а сушить его «в хорошо проветриваемом помещении, избегая излишней влажности и сырости».

Хранение вне сезона: Цена халатности

«Небрежное отношение к хранению сезонных вещей с большой вероятностью приведет к появлению неприятного запаха в шкафу», — гласит правило.

Чтобы этого избежать, перед уборкой одежду следует «выстирать или отдать в чистку», проверить карманы, а затем «поместить в герметичные пакеты или специальные чехлы, добавив ароматические саше».

Одежду, которая не носится более года, рекомендуется «периодически проветривать на свежем воздухе».