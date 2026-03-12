Активисты Петербурга против сноса старых домов: поможет ли референдум?

В Санкт-Петербурге готовится референдум по отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Активисты поделились этой информацией в социальных сетях.
Региональное отделение «Справедливой России» подтвердило поддержку инициативы референдума. Как отметили в телеграм-канале «ЗАКС.Ру», закон позволяет сносить хрущёвки 1957–1970 годов постройки, чтобы возводить на их месте новые дома и благоустраивать прилегающие участки.
В начале 2026 года в Петербурге сняли мораторий на применение норм городского закона о КРТ. Активисты ранее создали штаб для проведения общегородского референдума и теперь ищут координаторов, чтобы сформировать инициативную группу из минимум 300 человек и подать документы в Горизбирком.