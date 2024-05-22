Почему спать голышом полезнее, чем в одежде

Спать без одежды стыдно и непривычно, считают сторонники "постельного" целомудрия. И очень зря. Медики и психологи не устают доказывать, что сон голышом давно перешел из разряда тренда в хорошую здоровую привычку. И её стоит перенять многим, если, конечно, полноценный ночной отдых для вас важен.

Как бы ни была удобна ночная сорочка и пижама, бретельки, пуговички, рюши, резинки будут впиваться в кожу, нарушая кровоток, а порой и заставляя ворочаться с боку на бок и просыпаться. И это лишь один явный довод в пользу наготы. Любители отправляться в постель голышом отмечают, что чувствуют сея в разы свободнее и комфортнее, а сон приходит быстрее обычного.

Полный релакс

Соприкосновение кожи с постельным бельем безо всяких посредников способствует максимальному расслаблению. Тело "дышит" максимально, а ощущение некой незащищенности относит ко временам, когда вы были еще младенцем. Стоит укрыться одеялом, и сразу уходят все накопленные за день тревоги и неприятные мысли.

Никаких перегревов

Считается, что оптимальная температура воздуха в спальне не должна превышать 18 градусов. А если в комнате 25, да на вас еще и фланелевая пижамка, плюс толстое покрывало? Придется попрощаться с нормальным сном, потеть и переворачивать подушку "холодной" стороной. А вот без одежды теплообмен происходит быстрее. Если еще и спальню проветрите, улетите в объятия Морфея уже через 5 минут.

Кстати, сон голышом при невысокой температуре способствует и похудению, а также снижению уровня сахара в крови и ускорению метаболизма, сообщает портал "Доктор Питер".

Либидо скажет вам "спасибо"

Если вы позволите себе отказаться наконец от одежды для сна, ваше сексуальное влечение усилится заметно для вас и партнера. Стоит ли говорить, насколько качественнее станет сексуальная жизнь. Кроме того, полный тактильный контакт во время сна увеличивает выработку гормона радости окситоцина. Теперь каждое утро точно будет добрым.

Долой лень

Зарубежные ученые утверждают, что сон в пижаме мешает продуктивности в течение дня и склоняет к лени. Пижама олицетворяет собой нечто уютное, домашнее. Выбравшись в ней утром из постели вы как бы остаетесь в неком "коконе", который так не хочется снимать. А сдернув с себя одеяло и ощутив прохладный воздух обнаженной кожей, вам будет проще взбодриться и начать день активно.

Источник фото: legion-media.ru