Почти 5000 км труб под давлением: Петербург готовится к отключению горячей воды

Отопительный сезон в Петербурге закончится не по календарю, а по погоде. Правило простое: на улице должно быть теплее +8 градусов в течение пяти суток подряд.
Как только это случится, батареи в домах начнут остывать, а энергетики приступят к работе.
Где искать график отключений?
Графики уже готовы. Чтобы не гадать, когда греть кастрюли, загляните на сайт Комитета по энергетике (раздел «Подготовка и проведение отопительного сезона»).
Также точные даты по вашему адресу можно найти на сайтах основных поставщиков тепла:
- АО «ТЭК СПб» (начнут проверки с 15 мая);
- АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (стартуют с 19 мая);
- ООО «Петербургтеплоэнерго»;
- ООО «Теплоэнерго».
Обычно достаточно ввести название улицы и номер дома в строку поиска на их сайтах.
Зачем вообще отключать воду?
Это не прихоть коммунальщиков, а гидравлические испытания. В трубы подают воду под повышенным давлением. Это нужно, чтобы найти «слабые места» и починить их сейчас, а не когда на улице будет -20.
В этом году специалисты проверят почти 5000 км труб и отремонтируют сотни котельных.
Сколько придется терпеть?
По закону горячую воду не могут отключать более чем на 14 дней. В современных районах Петербурга этот срок часто сокращают до 1–3 дней или вовсе обходятся без отключений, если позволяют коммуникации. Но в старом фонде, скорее всего, придется подождать полные две недели.
Важные советы на период тестов
- Следите за кранами. Когда воду отключат, лучше перекрыть стояк горячей воды. Иначе счетчик может накрутить лишние кубометры, если вы случайно откроете «горячий» кран, из которого течет холодная вода.
- Осторожность на улице. Если увидите пар из-под земли или воду на асфальте — не подходите близко. Это может быть прорыв кипятка во время испытаний. Сразу звоните 112.
- Бойлер — спасение. Если вы устали от тазиков, установка небольшого накопительного водонагревателя решит проблему раз и навсегда.