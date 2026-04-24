Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле Полезное
В Москве дороже: сколько петербуржцы тратят в ресторанах и где оставляют больше всего денег Город
Нежное сливочное картофельное пюре – как в ресторане: секреты и хитрости шеф-поваров Полезное
Весенний Санкт-Петербург: фотосессия с тюльпанами — топ-6 мест в городе для эффектных кадров Вопросы о Петербурге
Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почти 5000 км труб под давлением: Петербург готовится к отключению горячей воды

Опубликовано: 24 апреля 2026 14:41
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova
Графики отключений уже опубликованы на сайте комитета по энергетике.   

Отопительный сезон в Петербурге закончится не по календарю, а по погоде. Правило простое: на улице должно быть теплее +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Как только это случится, батареи в домах начнут остывать, а энергетики приступят к работе.

Где искать график отключений?

Графики уже готовы. Чтобы не гадать, когда греть кастрюли, загляните на сайт Комитета по энергетике (раздел «Подготовка и проведение отопительного сезона»).

Также точные даты по вашему адресу можно найти на сайтах основных поставщиков тепла:

  • АО «ТЭК СПб» (начнут проверки с 15 мая);
  • АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (стартуют с 19 мая);
  • ООО «Петербургтеплоэнерго»;
  • ООО «Теплоэнерго».

Обычно достаточно ввести название улицы и номер дома в строку поиска на их сайтах.

Зачем вообще отключать воду?

Это не прихоть коммунальщиков, а гидравлические испытания. В трубы подают воду под повышенным давлением. Это нужно, чтобы найти «слабые места» и починить их сейчас, а не когда на улице будет -20.

В этом году специалисты проверят почти 5000 км труб и отремонтируют сотни котельных.

Сколько придется терпеть?

По закону горячую воду не могут отключать более чем на 14 дней. В современных районах Петербурга этот срок часто сокращают до 1–3 дней или вовсе обходятся без отключений, если позволяют коммуникации. Но в старом фонде, скорее всего, придется подождать полные две недели.

Важные советы на период тестов

  1. Следите за кранами. Когда воду отключат, лучше перекрыть стояк горячей воды. Иначе счетчик может накрутить лишние кубометры, если вы случайно откроете «горячий» кран, из которого течет холодная вода.
  2. Осторожность на улице. Если увидите пар из-под земли или воду на асфальте — не подходите близко. Это может быть прорыв кипятка во время испытаний. Сразу звоните 112.
  3. Бойлер — спасение. Если вы устали от тазиков, установка небольшого накопительного водонагревателя решит проблему раз и навсегда.
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью