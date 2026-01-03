Почти миллион живых украшений накроет центр Петербурга этим летом

В Петербурге завершили составление планов по украшению центральных районов после ухода зимы. В Комитете по благоустройству сообщили, что в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах высадят свыше 900 тысяч растений. По словам представителей Смольного, с их помощью создадут различные цветочные композиции, которые будут располагаться как на главных площадях, так и вдоль набережных, подчёркивая архитектуру города.
Особое место займёт не только декоративное оформление клумб, но и создание вертикальных цветочных элементов. Для этого планируется использовать кашпо, разнообразные конструкции и ящики с цветами, размещённые на ограждениях. Такой подход, как отмечают городские власти, помогает разнообразить привычный облик улиц и общественных пространств.
