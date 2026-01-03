Городовой / Город / Почти миллион живых украшений накроет центр Петербурга этим летом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников Город
Выключайте свет не ради экономии: специалисты раскрыли, чем душ в темноте неожиданно полезен Город
Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав Город
Чем опасно «змеиное вино»: вместо тоста — неприятности на границе Город
Не всем и не всегда: петербургский специалист объяснил, когда заморозка яйцеклеток оправдана Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Почти миллион живых украшений накроет центр Петербурга этим летом

Опубликовано: 3 января 2026 18:58
 Проверено редакцией
Почти миллион живых украшений накроет центр Петербурга этим летом
Почти миллион живых украшений накроет центр Петербурга этим летом
Городовой ру

В городе планируется установка новых декоративных композиций на главных площадях и набережных.

В Петербурге завершили составление планов по украшению центральных районов после ухода зимы. В Комитете по благоустройству сообщили, что в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах высадят свыше 900 тысяч растений. По словам представителей Смольного, с их помощью создадут различные цветочные композиции, которые будут располагаться как на главных площадях, так и вдоль набережных, подчёркивая архитектуру города.

Особое место займёт не только декоративное оформление клумб, но и создание вертикальных цветочных элементов. Для этого планируется использовать кашпо, разнообразные конструкции и ящики с цветами, размещённые на ограждениях. Такой подход, как отмечают городские власти, помогает разнообразить привычный облик улиц и общественных пространств.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью