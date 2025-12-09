Городовой / Город / Почтовый ящик выдаёт хозяев: россиян предупредили о новой волне квартирных краж
Почтовый ящик выдаёт хозяев: россиян предупредили о новой волне квартирных краж

Опубликовано: 9 декабря 2025 06:30
Эксперты рекомендуют обсудить с соседями организацию присмотра за квартирой и воздержаться от публикации сведений о планируемом отдыхе в социальных сетях.

В преддверии зимних праздников в России отмечено увеличение числа квартирных краж. Две причины способствуют такому росту: многие жители отправляются за город или в поездки, оставляя свои квартиры без присмотра, а в новостройках заселение происходит постепенно, что облегчает задачу злоумышленникам.

Новосёлы часто завозят свои вещи не сразу, а посещают квартиры нерегулярно, что привлекает преступников. Жильцы рассказывают о подозрительных лицах, которые осматривают входы, пробуют дверные ручки в поисках не закрытых на замок дверей. Такой способ позволяет злоумышленникам быстро определить, где хозяев нет уже давно.

Чтобы понять, ушли ли люди, нарушители применяют разные методы. К ним относятся:

  • переполненный почтовый ящик, который долго никто не очищал;
  • накопившиеся рекламные листовки на двери квартиры;
  • сообщения и фотографии с отдыха в социальных сетях, сообщающие об отсутствии хозяев;
  • наклейки или заметки на входной двери, оставленные специально для проверки.

Ветеран уголовного розыска Алексей Лобарев рассказал изданию «Москва24», что наиболее действенной мерой остаётся установка охранной сигнализации. Он отмечает:

Помимо технических средств, специалисты советуют договориться с соседями, чтобы они вынимали почту или убирали с двери ненужные объявления во время вашего отсутствия.

Также перед отъездом стоит закрыть все окна и при возможности — убрать ценные вещи в сейф или временно разместить их в банковском хранилище.

Подчёркивается: размещать информацию о своих планах и фотографиях путешествий в социальных сетях нежелательно, так как этим могут воспользоваться злоумышленники.

В случае заказа доставки рекомендуется не впускать курьеров в квартиру, а встречать их у двери. Если вы заметили на двери соседей странные наклейки или рекламу, уберите их — это поможет сделать жильё менее заметным для преступников. Эти несложные меры снижают риск стать жертвой кражи.

Автор:
Юлия Аликова
