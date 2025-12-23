Городовой / Город / Под ёлкой — не только подарки: петербуржцы после покупки ёлок на базарах обнаружили клещей дома
Под ёлкой — не только подарки: петербуржцы после покупки ёлок на базарах обнаружили клещей дома

Опубликовано: 23 декабря 2025 18:00
Городовой ру

В Санкт-Петербурге и Москве отмечены случаи, когда клещи попадали в теплые квартиры.

Необычно тёплая зима привела к неожиданным последствиям для жителей Санкт-Петербурга. На приобретённых для праздника ёлках горожане обнаружили паразитов, которые начали массово просыпаться, сообщает Neva.Today.

В связи с аномально высокой для декабря температурой, клещи, которые обычно впадают в спячку, активизировались.

Попадая в тёплые квартиры, они оживают и начинают двигаться по помещению. Основные места их скопления — в трещинах коры и между иголками.

Жалобы от горожан появляются в социальных сетях. Известно, что укусы клопов могут представлять опасность, поскольку существует риск заражения энцефалитом, боррелиозом или анаплазмозом.

Однако клещи, которые живут на ели, не опасны для людей. Иксодовые клещи зимуют в подстилке, а не в елках.

Специалисты рекомендуют после приобретения держать ёлку на балконе от 12 до 24 часов перед внесением в дом. Дополнительно советуют тщательно встряхнуть дерево.

Простые меры помогут предотвратить распространение паразитов в квартире.

Автор:
Юлия Аликова
Город
