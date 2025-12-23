Под ёлкой — не только подарки: петербуржцы после покупки ёлок на базарах обнаружили клещей дома

Необычно тёплая зима привела к неожиданным последствиям для жителей Санкт-Петербурга. На приобретённых для праздника ёлках горожане обнаружили паразитов, которые начали массово просыпаться, сообщает Neva.Today.
В связи с аномально высокой для декабря температурой, клещи, которые обычно впадают в спячку, активизировались.
Попадая в тёплые квартиры, они оживают и начинают двигаться по помещению. Основные места их скопления — в трещинах коры и между иголками.
Жалобы от горожан появляются в социальных сетях. Известно, что укусы клопов могут представлять опасность, поскольку существует риск заражения энцефалитом, боррелиозом или анаплазмозом.
Однако клещи, которые живут на ели, не опасны для людей. Иксодовые клещи зимуют в подстилке, а не в елках.
Специалисты рекомендуют после приобретения держать ёлку на балконе от 12 до 24 часов перед внесением в дом. Дополнительно советуют тщательно встряхнуть дерево.
Простые меры помогут предотвратить распространение паразитов в квартире.
