Подкормите клубнику после схода снега — и урожай будет расти как на дрожжах: не ждите лета

Опубликовано: 21 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Если заботиться о клубнике с весны, то она отплатит богатым и вкусным урожаем.

Советами по подкормке клубники весной поделилась автор Дзен-канала "Любимая дача. Сад и огород".

Почему подкормка весной важна

Клубника имеет поверхностные корни и любит разнообразное питание. Как только сойдёт снег, почва теряет азот, необходимый для зелёной массы. Без него "вершки" мелкие, листья слабые — урожай снижается.

Органика или минералы?

Весной можно давать и органику, и минеральные удобрения. Главное — чередовать: если осенью использовали минералы, весной лучше органику, и наоборот. Чрезмерное применение минеральных смесей вредно — почва теряет структуру, страдают полезные бактерии.

Лучшие варианты для клубники

  • Органика: биогумус, перегной, компост. Биогумус особенно полезен — он содержит натуральные антибиотики, укрепляет иммунитет ягод и защищает от гнилей. Компост и перегной отлично подходят для мульчи, защищая корни от высыхания.

  • Минеральные удобрения: мочевина (1 ч.л. на 10 л воды), аммиачная селитра (10 г на 1 м²), комплексная нитроаммофоска (1 ст.л. на 10 л, по 0,5 л на розетку).

Правильное внесение

Органику можно просто разложить под кустами, минералы лучше пролить по влажной почве или заделать сухими в грядку. Солнечные, хорошо питавшиеся розетки дадут сладкие и крупные ягоды.

Ранее мы писали о том, когда и как сеять сальвию на рассаду в марте 2026 года.

Автор:
Александр Асташкин
