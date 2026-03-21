Подкормите клубнику после схода снега — и урожай будет расти как на дрожжах: не ждите лета

Советами по подкормке клубники весной поделилась автор Дзен-канала "Любимая дача. Сад и огород".
Почему подкормка весной важна
Клубника имеет поверхностные корни и любит разнообразное питание. Как только сойдёт снег, почва теряет азот, необходимый для зелёной массы. Без него "вершки" мелкие, листья слабые — урожай снижается.
Органика или минералы?
Весной можно давать и органику, и минеральные удобрения. Главное — чередовать: если осенью использовали минералы, весной лучше органику, и наоборот. Чрезмерное применение минеральных смесей вредно — почва теряет структуру, страдают полезные бактерии.
Лучшие варианты для клубники
Органика: биогумус, перегной, компост. Биогумус особенно полезен — он содержит натуральные антибиотики, укрепляет иммунитет ягод и защищает от гнилей. Компост и перегной отлично подходят для мульчи, защищая корни от высыхания.
Минеральные удобрения: мочевина (1 ч.л. на 10 л воды), аммиачная селитра (10 г на 1 м²), комплексная нитроаммофоска (1 ст.л. на 10 л, по 0,5 л на розетку).
Правильное внесение
Органику можно просто разложить под кустами, минералы лучше пролить по влажной почве или заделать сухими в грядку. Солнечные, хорошо питавшиеся розетки дадут сладкие и крупные ягоды.
