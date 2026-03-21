Старинный город, где 17 лет жил Иван Грозный: центр опричнины и негласная столица Руси – что посмотреть

Всего в 100 километрах от Москвы находится место, где на протяжении 17 лет жил Иван Грозный, когда решил обезопасить себя от боярских интриг и заговоров. Речь идет про Александров Владимирской области. Именно здесь решались судьбы государства и принимались иностранные послы.
Сердце опричнины
Главная достопримечательность - это древнерусская крепость (слобода), которая была негласной столицей при Иване Грозном. Здесь была учреждена опричнина и работала первая российская типография. Сегодня это музей-заповедник, где можно увидеть постройки XVI века.
На территории находятся уникальные храмы: Успенский, Покровский и Троицкий соборы, а также шатровая Распятская колокольня. Внутри Троицкого собора можно увидеть древние фрески и трофейные врата, привезенные из Новгорода.
Набережная и памятник Грозному
На берегу реки Серая установлен памятник Ивану Грозному. Как бы отреагировал царь на свою вотчину сейчас - вопрос риторический. Несколько лет назад набережную благоустраивали, но сегодня она снова требует внимания. Плитка местами разрушена, река заросла, а живописный вид на древние церкви загораживают частные дома и деревья.
Купеческий город
В конце XIX века Александров был успешным промышленным центром с известными ткацкими мануфактурами. Строительство железной дороги дало новый толчок развитию, а здание вокзала 1903 года сохранилось до наших дней.
Главная архитектурная гордость - купеческие особняки. Например, здесь находится дом трактирщика Иванова, который является самым высоким жилым домом до революции.
Центр города тоже застроен старинными особняками, но почти все они находятся в плачевном состоянии. Фасады облупились, а вывески нельзя назвать уместными.
Городской парк
На фоне неухоженного облика города выделяется Александровский городской парк. Он был разбит при усадьбе купца Первушина еще в XIX веке. После масштабной реконструкции 2019 года парк стал более современным, но сохранил исторический стиль.
