Сфинксы в этот список не входят: какие породы кошек подойдут для аллергиков - не догадаться

Находятся люди, у которых есть аллергия на кошек, при этом они уверены, что такая реакция организма связана с шерстью. Это считается самым популярным заблуждением. Виновником аллергии на самом деле является белок Fel D1, который находится в моче, слюне и кожном сале животного.
Гипоаллергенных кошек не существует в природе, однако встречаются те, у которых белка Fel D1 выделяется меньше, чем у остальных. Именно о них рассказал портал «Заповедник».
Бенгальская кошка
Бенгалы не требуют ухода за шерстью, практически не линяют. Они являются активными, сообразительными, при этом нуждаются в повышенном внимании со стороны человека. Порода подходит для аллергиков.
Сибирская кошка
«Сибирские кошки характеризуются ласковой сдержанностью. Они любят путаться под ногами хозяина, чувствуют, когда их внимание необходимо, урчат. Предпочитают высокие места – холодильники, шкафы, карнизы. Для аллергиков они почти безобидны, так как выделяют минимальное количество белка Fel d1», - сообщает источник.
Ориентальная кошка
Порода получена от сиамцев. Кошки были выведены искусственно, из-за чего питомцы являются практически гипоаллергенными. У них короткая шерсть, которая не склонна к линьке. Животные отличаются привязанностью к человеку, обидчивостью и дружелюбностью.
Невская маскарадная кошка
Порода была выведена благодаря человеку, является разновидностью сибирской кошки. Имеет длинную светлую шерсть, однако животное выделяет минимальное количество аллергичного белка. Порода обладает хорошими инстинктами, любит плавать и проводить время на высоте.
