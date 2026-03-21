Город на 101-м километре: столица старообрядцев и ночлег для Наполеона – где находится и что посмотреть
Город на 101-м километре: столица старообрядцев и ночлег для Наполеона – где находится и что посмотреть

Опубликовано: 21 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
История и достопримечательности старинного Боровска Калужской области

Боровск - это небольшой старинный город, расположенный в 100 км от Москвы в Калужской области. Он был основан в далеком 1358 году и хранит память о многих исторических событиях. За свою историю город стал символом религиозного противостояния и местом ссылки опальных людей.

Город на "101-м километре"

В советское время Боровск стал местом поселения для тех, кому запрещалось жить в столице и крупных городах. Сюда после лагерей и ссылок приезжали бывшие заключенные.

Наследие старообрядцев

На 13 тысяч жителей здесь насчитывается 10 церквей, три из которых старообрядческие. Именно в Боровск ссылали противников церковной реформы патриарха Никона.

Здесь в земляной яме погибла знаменитая боярыня Морозова, изображенная на картине Сурикова. В местном Пафнутьево-Боровском монастыре отбывал заключение и протопоп Аввакум. Старообрядчество легализовали в стране в 1905 году, а часовню на месте трагедии боярыни Морозовой установили только через 100 лет.

Древние храмы и смотровые площадки

Пафнутьево-Боровский монастырь считается одной из старейших обителей России. В нем до сих пор находят фрески, приписываемые знаменитому иконописцу Дионисию.

Самая древняя деревянная церковь области - храм Покрова Пресвятой Богородицы. Рядом с ним находится одна из лучших смотровых площадок, откуда открывается вид на весь город. Ниже, у реки Протвы, расположен святой источник, купальня, пляж и популярная "Чайная на Высоком".

Наполеоновский след

В 1812 году во время отступления из Москвы в Боровске провел ночь Наполеон Бонапарт. Купеческий особняк, где останавливался французский император, сохранился до наших дней. Сейчас это здание, в разное время бывшее райкомом партии и больницей, отреставрировано и находится в частных руках, сообщает "Путешествия по городам и весям".

Панорамы города

Боровск считается городом смотровых площадок. Его рельеф заставляет улицы то взлетать на холмы, то спускаться к реке. Помимо видов у Покровской церкви, живописные панорамы открываются из центра города на улице Ленина, а также у часовни, возведенной в память о боярыне Морозовой.

Автор:
Евгения Сухова
