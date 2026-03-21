Когда весенние каникулы у школьников - стали известны даты и популярные направления семейного отдыха
Когда весенние каникулы у школьников - стали известны даты и популярные направления семейного отдыха

Опубликовано: 21 марта 2026 17:37
 Проверено редакцией
В школах России заканчивается самая длинная учебная четверть 

В российских школах, обучение в которых разделяется по четвертям, совсем скоро начнутся весенние каникулы. Самая длинная учебная четверть завершится 28 марта.

Школьные каникулы в большинстве школ продлятся с 28 марта по 5 апреля. Такие даты рекомендованы Министерством образования. Но образовательные учреждения имею право немного скорректировать эти рамки. Обычно учебные заведения публикуют соответствующую информацию на сайте школы.

Последняя четверть продлится с 5 апреля по 27 мая. Рекомендованные даты летних каникул — с 27 мая по 31 августа 2026-го.
Для выпускников 9 и 11 классов дни начала каникул будут зависеть от того, в какие дни они будут сдавать экзамены.

Также школьники, как и их родители, отдохнут в майские праздники. Праздничным выходным днем будет пятница, 1 мая, примыкающая к выходным в субботу и воскресенье (2, 3 мая). 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 11 мая. Продолжительных майских каникул в 2026 году не будет.

Куда поедут россияне на весенние каникулы?

По данным АТОР, самым популярным зарубежным направлением для семейного отдыха в дни школьных каникул стал Египет. Наибольшее число бронирований фиксируется именно в страну пирамид. Туристы, которые планировали ехать в ОАЭ, также переносят бронь на Красное море. Также популярен в дни весенних каникул внутренний туризм. Семьи едут в Москву, Санкт-Петербург, Казань, КМВ.

Автор:
Алина Владимирова
