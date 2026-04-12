Подоконник станет белоснежным за 5 минут: дешёвые средства, которые работают лучше химии

Опубликовано: 12 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Как легко отмыть пластиковый подоконник.

Пыль с улицы, следы от цветочных горшков, разводы от воды — всё это оставляет грязь на подоконниках и об их белоснежном цвете можно забыть. Однако автор Дзен-канала "Блог самостройщика" поделился способами, которые помогут отмыть даже самую старую грязь.

Домашние средства, которые работают не хуже профессиональных

Справиться с большинством загрязнений можно с помощью простых и доступных ингредиентов, которые найдутся практически в каждом доме.

1. Жидкое мыло и зубная паста

Как приготовить и использовать:

  1. Нанесите небольшое количество жидкого мыла на загрязнённую поверхность.
  2. Добавьте зубную пасту.
  3. Равномерно распределите смесь по подоконнику с помощью губки.
  4. Аккуратно потрите и оставьте на 5-10 минут.
  5. Смойте тёплой водой и вытрите насухо.

2. Сода, перекись водорода и зубная паста

Этот рецепт считается ещё более мощным и способен справиться даже с застарелыми пятнами.

Ингредиенты: пищевая сода — 1 ст. л., перекись водорода — 1 ст. л., зубная паста — 1 ст. л.

Способ применения:

  1. Смешайте всё до получения густой пасты.
  2. Нанесите состав на загрязнённые участки.
  3. Оставьте на 5-10 минут.
  4. Аккуратно потрите губкой.
  5. Смойте водой и вытрите поверхность насухо.

Средство не только очищает, но и визуально отбеливает пластик. Однако следует учитывать, что сода является мягким абразивом, поэтому при использовании на глянцевых поверхностях возможно появление матового эффекта.

Всегда помните, что вернуть пластиковому подоконнику чистоту и свежий вид можно без значительных затрат.

Ранее мы писали о том, как сделать тёплый балкон.

Автор:
Александр Асташкин
