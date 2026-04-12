Подоконник станет белоснежным за 5 минут: дешёвые средства, которые работают лучше химии

Пыль с улицы, следы от цветочных горшков, разводы от воды — всё это оставляет грязь на подоконниках и об их белоснежном цвете можно забыть. Однако автор Дзен-канала "Блог самостройщика" поделился способами, которые помогут отмыть даже самую старую грязь.
Домашние средства, которые работают не хуже профессиональных
Справиться с большинством загрязнений можно с помощью простых и доступных ингредиентов, которые найдутся практически в каждом доме.
1. Жидкое мыло и зубная паста
Как приготовить и использовать:
- Нанесите небольшое количество жидкого мыла на загрязнённую поверхность.
- Добавьте зубную пасту.
- Равномерно распределите смесь по подоконнику с помощью губки.
- Аккуратно потрите и оставьте на 5-10 минут.
- Смойте тёплой водой и вытрите насухо.
2. Сода, перекись водорода и зубная паста
Этот рецепт считается ещё более мощным и способен справиться даже с застарелыми пятнами.
Ингредиенты: пищевая сода — 1 ст. л., перекись водорода — 1 ст. л., зубная паста — 1 ст. л.
Способ применения:
- Смешайте всё до получения густой пасты.
- Нанесите состав на загрязнённые участки.
- Оставьте на 5-10 минут.
- Аккуратно потрите губкой.
- Смойте водой и вытрите поверхность насухо.
Средство не только очищает, но и визуально отбеливает пластик. Однако следует учитывать, что сода является мягким абразивом, поэтому при использовании на глянцевых поверхностях возможно появление матового эффекта.
Всегда помните, что вернуть пластиковому подоконнику чистоту и свежий вид можно без значительных затрат.
