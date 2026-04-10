Сделал тёплый балкон за копейки: теперь хожу босиком — подготовьтесь к следующей зиме сейчас

При правильном подходе даже зимой на балконе становится комфортно. О том, как утеплить пространство, рассказал автор Дзен-канала "Реализатор идей".
Начните с остекления
Поставьте пластиковые окна, без них тепло не удержать никак. Проверьте щели, и если необходимо, отрегулируйте оконные рамы.
Как утеплить пол дёшево
Самый бюджетный вариант — лаги. Укладываю бруски, между ними размещаю утеплитель (например, пенопласт толщиной 3-5 см).
Сверху добавляю пенофол — он отражает тепло внутрь. Швы проклеиваю фольгированным скотчем.
Закрываю всё фанерой или ОСБ. Пол получается тёплым и устойчивым.
Важно: не используйте минеральную вату — она боится влаги. Лучше взять пеноплекс, если бюджет позволяет.
Такой "пирог" действительно работает — проверено на практике.
