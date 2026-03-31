5 покупок для дома, которые вы выбросите через месяц - не тратьте деньги зря

Редко кто покупает бесполезные вещи специально. Обычно в магазине или на маркетплейсе кажется, что вот эта вещь точно облегчит жизнь. Иногда так и бывает. Но часто покупка оказывается лишней или неудобной.
И дело не в плохом вкусе, а в том, как мы подходим к выбору, отмечает автор канала "Дневник уюта".
Органайзеры
В эту категорию попадают пластиковые контейнеры, красивые коробки без крышек, тканевые короба, которые не держат форму, и разделители для ящиков.
Гаджеты на одну задачу
Яйцеварки, нарезчики авокадо, электрические открывалки, мини-блендеры только для смузи. Первые пару раз ими приятно пользоваться. Потом они уезжают в дальний шкаф, потому что доставать, мыть и искать для них место - слишком сложно.
Красивая, но неудобная посуда
Кружки без ручек, тарелки с неровным дном, декоративные подушки. Такие вещи могут великолепно выглядеть на фото, но в реальной жизни вызывают легкое раздражение.
Вещи «на потом»
Формы для выпечки, наборы для фондю, сервизы для гостей, красивые бокалы и свечи, которые слишком жалко зажигать. По факту они нужны не для текущей жизни, а для воображаемого будущего, в котором у нас больше времени и поводов.
Дубликаты на всякий случай
Лишние кружки, комплекты полотенец, несколько одинаковых лопаток, запасные вазы. Часто они появляются из страха, что чего-то не хватит, или просто потому что было недорого. В итоге они создают ощущение перегруженности, хотя сами по себе вещи неплохие.
