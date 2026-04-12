Готовлю битые огурцы всего за 10 минут: без маринования и долгого ожидания — пикантная вкуснятина
Готовлю битые огурцы всего за 10 минут: без маринования и долгого ожидания — пикантная вкуснятина

Опубликовано: 12 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Этот рецепт — настоящая находка для огуречного сезона.

Готовлю такие битые огурцы, когда хочется чего-то свежего и яркого на вкус — они неизменно исчезают со стола первыми. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Гастрономическая шизофрения".

Ингредиенты

огурцы — 500 г, рисовый уксус — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., соус сладкий чили — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., масло (оливковое или кунжутное) — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, зелень (лучше кинза) — по вкусу, соль — по вкусу, кунжут — по вкусу

Приготовление

Сначала я подготавливаю огурцы. Их размер и форма не имеют значения, главное — чтобы они были свежими и хрустящими. Огурцы я не разбиваю, а аккуратно придавливаю плоской стороной ножа. Для этого кладу лезвие на огурец и слегка надавливаю ладонью, затем поворачиваю его на 90 градусов и повторяю действие 2 раза. После этого нарезаю их крупными кусочками.

Нарезанные огурцы перекладываю в миску, щедро солю и перемешиваю. Оставляю на несколько минут, чтобы они выделили лишний сок. Тем временем готовлю ароматную заправку.

Мелко рублю чеснок и зелень, лучше всего подходит кинза, так как она придаёт блюду яркий восточный оттенок. Перекладываю их в отдельную ёмкость, добавляю соевый соус, рисовый уксус, сахар, растительное масло и главный секрет рецепта — сладкий соус чили. Всё тщательно перемешиваю до полного растворения сахара и обязательно пробую соус, при необходимости корректируя вкус.

Если сладкого чили под рукой нет, его можно заменить дополнительным количеством сахара и небольшой щепоткой острого перца.

С огурцов сливаю образовавшийся сок, добавляю подготовленную заправку и хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек равномерно пропитался ароматами. Перед подачей посыпаю закуску кунжутом.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
