Настоящие грузинские хинкали: рецепт прямиком из Тбилиси — сок аж течёт по губам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива Полезное
100% дезинфекция теплицы в апреле: эти 2 препарата точно уничтожат патогены Полезное
88 миллионов на новые двери: что изменится на «Василеостровской» Город
В апреле вишне - важнее всего: 7 ложек в воду - и урожай придется собирать ведрами, ягоды крупнее черешни Полезное
Поехала на поезде по тарифу "Сеньор" – сэкономила прилично: комфорт купе по цене плацкарта Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Настоящие грузинские хинкали: рецепт прямиком из Тбилиси — сок аж течёт по губам

Опубликовано: 10 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Готовим настоящие хинкали дома.

Тесто получается тонким и эластичным, а начинка — сочной, с ароматным бульоном внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные практики".

Ингредиенты:
мука — 800 г, вода — 350 г, белок — 50 г, соль, фарш свино-говяжий — 1 кг, лук — 2 шт., кинза, специи, вода

Приготовление:

Сначала замешиваю тесто: смешиваю муку с солью, отдельно воду с белком. Постепенно соединяю и вымешиваю не менее 20 минут. Оставляю отдыхать на 1-2 часа.

Для фарша измельчаю лук с кинзой, добавляю к мясу, специи и постепенно вливаю холодную воду, тщательно перемешивая. Убираю в холодильник.

Тесто делю на части, раскатываю тонкие кружки. В центр кладу фарш, формирую складки и защипываю "хвостик".

В кипящей воде создаю водоворот и аккуратно опускаю хинкали. Варю до всплытия и ещё несколько минут. Подаю горячими, с черным перцем.

Примерное время приготовления: 2 часа

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью