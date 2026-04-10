Настоящие грузинские хинкали: рецепт прямиком из Тбилиси — сок аж течёт по губам

Тесто получается тонким и эластичным, а начинка — сочной, с ароматным бульоном внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарные практики".
Ингредиенты:
мука — 800 г, вода — 350 г, белок — 50 г, соль, фарш свино-говяжий — 1 кг, лук — 2 шт., кинза, специи, вода
Приготовление:
Сначала замешиваю тесто: смешиваю муку с солью, отдельно воду с белком. Постепенно соединяю и вымешиваю не менее 20 минут. Оставляю отдыхать на 1-2 часа.
Для фарша измельчаю лук с кинзой, добавляю к мясу, специи и постепенно вливаю холодную воду, тщательно перемешивая. Убираю в холодильник.
Тесто делю на части, раскатываю тонкие кружки. В центр кладу фарш, формирую складки и защипываю "хвостик".
В кипящей воде создаю водоворот и аккуратно опускаю хинкали. Варю до всплытия и ещё несколько минут. Подаю горячими, с черным перцем.
Примерное время приготовления: 2 часа
