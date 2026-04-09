Оладьи на скорую руку с колбасой и сыром – сытный завтрак за 20 минут: станет вашим фаворитом
Оладьи на скорую руку с колбасой и сыром – сытный завтрак за 20 минут: станет вашим фаворитом

Опубликовано: 9 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Вот как приготовить оладьи на завтрак – и сытно, и полезно

Оладьи – сытный и быстрый завтрак, который насыщает организм углеводами. Добавление сыра, колбасы, помидора и зелени делает его еще полезнее. Рецептом поделилась автор «Лайфхакера» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яйца – 2 шт.;
  • колбаса – 50 г;
  • сыр – 50 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • укроп;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • сода – 1/4 ч. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • соль;
  • масло для смазывания сковородки.

Способ приготовления

Сыр натрите, укроп порубите, помидор и колбасу нарежьте маленькими кубиками. Яйца взбейте с содой и сметаной венчиком. Добавьте к ним муку, посолите и замесите венчиком жидкое тесто.

Затем положите в тесто тертый сыр, нарезанные колбасу, помидор и укроп.

Разогрейте смазанную маслом сковородку на умеренном огне. Выложите на дно 4-5 оладушек и накройте крышкой.

Обжарьте оладьи до их золотистой корочки – обычно на это требуется всего несколько минут. Полейте их сметаной, и можно подавать на стол!

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить греческий пирог каридопиту.

