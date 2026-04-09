Оладьи на скорую руку с колбасой и сыром – сытный завтрак за 20 минут: станет вашим фаворитом

Оладьи – сытный и быстрый завтрак, который насыщает организм углеводами. Добавление сыра, колбасы, помидора и зелени делает его еще полезнее. Рецептом поделилась автор «Лайфхакера» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яйца – 2 шт.;
- колбаса – 50 г;
- сыр – 50 г;
- помидор – 1 шт.;
- укроп;
- сметана – 2 ст. л.;
- сода – 1/4 ч. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- соль;
- масло для смазывания сковородки.
Способ приготовления
Сыр натрите, укроп порубите, помидор и колбасу нарежьте маленькими кубиками. Яйца взбейте с содой и сметаной венчиком. Добавьте к ним муку, посолите и замесите венчиком жидкое тесто.
Затем положите в тесто тертый сыр, нарезанные колбасу, помидор и укроп.
Разогрейте смазанную маслом сковородку на умеренном огне. Выложите на дно 4-5 оладушек и накройте крышкой.
Обжарьте оладьи до их золотистой корочки – обычно на это требуется всего несколько минут. Полейте их сметаной, и можно подавать на стол!
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить греческий пирог каридопиту.