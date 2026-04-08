Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Legion-Media Как быстро и просто приготовить греческий пирог каридопиту Каридопита – греческий пирог из грецких орехов и сиропа. Горький шоколад делает его особенно ярким и насыщенным на вкус. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова. Ингредиенты Вам потребуется: яйца – 6 шт.;

грецкие орехи – 230 г;

горький шоколад – 120 г;

мука – 180 г;

сливочное масло – 230 г;

сахар – 350 г;

разрыхлитель – 3 ч. л.;

молотая корица – 1 ч. л.;

молотая гвоздика – 0,5 ч. л.;

грецкие орехи – 230 г;

горький шоколад – 120 г;

мука – 180 г;

сливочное масло – 230 г;

сахар – 350 г;

разрыхлитель – 3 ч. л.;

молотая корица – 1 ч. л.;

молотая гвоздика – 0,5 ч. л.;

лимонный сок – 3 ч. л. Способ приготовления Взбейте в блендере грецкие орехи так, чтобы получились маленькие крошки, а не ореховая паста (короткими включениями по 1 секунде). Просейте муку, разрыхлитель, гвоздику и корицу. Размягчите масло и взбейте его вместе с сахаром (230 г) в миксере. Вводите яйца по одному и каждый раз взбивайте массу. Добавьте в отдельную емкость муку, орехи и тертый шоколад, все хорошо перемешайте. Соедините все ингредиенты, перемешайте и выложите тесто в форму, смазав ее сливочным маслом. Поставьте ее в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 45 минут. В небольшую кастрюлю добавьте 120 г сахара с лимонным соком. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите его 5 минут, уже не перемешивая, выключите конфорку и остудите сироп. Достаньте пирог из духовки и полейте его 5 столовыми ложками сладкого лимонного сиропа. Минут через 10 можно подавать его на стол.