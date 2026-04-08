Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь
Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь

Опубликовано: 8 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как быстро и просто приготовить греческий пирог каридопиту

Каридопита – греческий пирог из грецких орехов и сиропа. Горький шоколад делает его особенно ярким и насыщенным на вкус. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • яйца – 6 шт.;
  • грецкие орехи – 230 г;
  • горький шоколад – 120 г;
  • мука – 180 г;
  • сливочное масло – 230 г;
  • сахар – 350 г;
  • разрыхлитель – 3 ч. л.;
  • молотая корица – 1 ч. л.;
  • молотая гвоздика – 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок – 3 ч. л.

Способ приготовления

Взбейте в блендере грецкие орехи так, чтобы получились маленькие крошки, а не ореховая паста (короткими включениями по 1 секунде). Просейте муку, разрыхлитель, гвоздику и корицу.

Размягчите масло и взбейте его вместе с сахаром (230 г) в миксере. Вводите яйца по одному и каждый раз взбивайте массу.

Добавьте в отдельную емкость муку, орехи и тертый шоколад, все хорошо перемешайте. Соедините все ингредиенты, перемешайте и выложите тесто в форму, смазав ее сливочным маслом. Поставьте ее в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 45 минут.

В небольшую кастрюлю добавьте 120 г сахара с лимонным соком. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите его 5 минут, уже не перемешивая, выключите конфорку и остудите сироп.

Достаньте пирог из духовки и полейте его 5 столовыми ложками сладкого лимонного сиропа. Минут через 10 можно подавать его на стол.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрый торт из сгущенки, сметаны и печенья.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
