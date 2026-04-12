Начала использовать опилки на даче особым способом: Теперь от них не вред, а сплошная польза
Начала использовать опилки на даче особым способом: Теперь от них не вред, а сплошная польза

Опубликовано: 12 апреля 2026 16:03
 Проверено редакцией
Начала использовать опилки на даче особым способом: Теперь от них не вред, а сплошная польза
Начала использовать опилки на даче особым способом: Теперь от них не вред, а сплошная польза
Советы по использованию опилок на даче.

Использование на дачном участке древесных опилок - давний трюк. Но не каждый дачник знает, как действовать, чтобы от них была польза, а не вред.

На канале "Дача, сад и огород" дают верный алгоритм использования опилок, теперь вы точно будете знать, как применять их грамотно и с максимальной пользой.

Хитростями пользуются опытные огородники и получают шикарный результат.

Из опилок готовят мульчу для ратений, и пользы от неё - немерено:

  • опилки задерживают влагу в почве, полив растениям будет необходим нетак часто, как без их использования, это удобно для тех, кто не проживает на участке постоянно, а приезжает несколько раз в неделю или же на выходных;
  • слой опилок не даёт буйно разрастаться сорнякам на грядках, без доступа света они не могут развиваться в своём привычном режиме, грядка на зарастает сорной травой, вы тратите в разы меньше времени на прополку;
  • корни растений не испытывают стресса, находясь под защитой слоя опилок, летом они не перегреваются на палящем солнце, а зимой не перемерзают в холода;
  • при перекопке участка мульча из опилок попадает в почву, в итоге даже самый тяжелый грунт остаётся дышащим, хорошо пропускает влагу и воздух.

Как верно использовать опилки

Опилки должны быть выдержаны 2-3 месяца, свежие использовать не рекомендуется. если времени на выдержку нет, их проливают раствором мочевины. Готовят его из расчёта 1 столовая ложка средства на 10 литров воды.

Высыпая опилки на грядку, делайте слой в 5-7 сантиметров, а под деревьями - до 15 сантиметров, это позволит удержать влагу и защитить растения.

Весной опилки можно вносить в период, когда почва уже прогрелась, снег давно сошёл, а внутри не осталось кристаллов льда.

По своему опыту можно сказать, что использование грамотно подготовленных опилок на даче существенно облегчает работу на участке. Я высыпаю их под растения уже не первый год, в итоге получаю руки, свободные от постоянного полива культур и прополки грядок от сорняков. Почва, действительно, остаётся рыхлой и воздушной.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как подкормить жимолость на даче для получения крупного урожая.

Автор:
Марина Котова
