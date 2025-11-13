Подорожал на 3%: новогодний Оливье в Петербурге обойдется в 251 рубль

В Петербурге к новогодним праздникам стоимость традиционного салата возросла, и теперь его приготовление обойдётся дороже, чем год назад.
Власти и аналитики отмечают повышение так называемого «индекса Оливье», который часто используют для оценки инфляции на повседневные продукты. В этом году рост составил 3,39%, сообщает «МК в Питере».
Ингредиенты для «Оливье» практически не меняются, поэтому вычисления проводят на одних и тех же продуктах.
Центр стратегических разработок отмечает, что в ноябре 2023 года для того, чтобы приготовить 0,8 килограмма салата — рассчитывают на семью из 3–4 человек — тратили 224,69 рубля. Через год цена повысилась и достигла 242,57 рубля.
Поскольку официальные данные за 2025-й ещё не опубликованы, журналисты изучили актуальные цены в интернет-каталогах крупных супермаркетов.
Сравнив стоимость, они вывели среднее значение — 250,97 рубля за 0,8 килограмма всеми любимого салата этой зимой.
Несмотря на подорожание, блюдо неизменно занимает своё место на праздничном столе из года в год.
Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе на оформление улиц к Новому году планируют потратить 9,6 миллиона рублей.