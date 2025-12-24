«Подорожник» в кармане у полумиллиона петербуржцев: приложение разлетелось по смартфонам города

Количество пользователей мобильного приложения «Подорожник» превысило 500 тысяч человек. Это событие стало значимым для развития цифровых сервисов в городской транспортной системе.
По данным Комитета по транспорту, все больше жителей предпочитают современные решения для организации поездок.
Первый заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков считает, что этот результат отражает переход петербуржцев к новейшим технологиям.
«Преодоление отметки в полмиллиона пользователей — это важный сигнал. Он показывает готовность петербуржцев к цифровым сервисам и подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, делая транспорт технологичнее и удобнее для каждого», — сказал Дмитрий Ваньчков.
В администрации города подчеркивают, что одной из главных целей остается обеспечение максимального комфорта и доступности для пассажиров.
Ранее сообщалось, что виртуальный вариант карты «Подорожник» будет включен в перечень разрешённых интернет-ресурсов.
