Золото и обувь: что еще лучше не покупать на турецких рынках

Ну как не побывать в Турции и не прикупить ничего на местном рынке у столь дружелюбного продавца? Так думают многие, а потом об этом сильно жалеют — и деньги потрачены впустую, и товар ужасного качества. Чтобы не попасть впросак, запомните простые правила от бывалых туристов.

Что не стоит покупать

Самый дешевый сегмент на турецких рынках — это одежда. Если вы влюбились в разноцветное платье или халат, лучше переспите с этой мыслью. Вернувшись в магазин на следующий день и трезво оценив ситуацию, скорее всего вы увидите неровные швы, торчащие нитки и тонкую ткань, которая порвется уже через несколько дней.

Чаще всего одежда привозится из Китая и качества она очень плачевного. Это касается и шуб с дубленками. Низкая цена должна вас насторожить. В Сети пишут, что порой верхняя одежда рвалась даже не по шву, а прямо по коже.

Это правило касается и обуви. Она там никакая. Не удивляйтесь, если тапки разойдутся на две части уже через пару дней и вам придется покупать новые. Конечно, никаких гарантий или возвратов на рынках нет. Вас обвинят в том, что ходите вы неаккуратно, да и сами виноваты, что не сберегли столь чудесный товар.

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Золото — это то, ради чего многие едут в Турцию, но не спешите скупать все украшения на шею, запястья или пальцы. На рынках чаще всего продаются сплавы, которые к настоящему золоту никакого отношения не имеют. Вы же не ювелир, чтобы на глаз определять пробу?

«Красноватый оттенок говорит о большом проценте добавленной меди, розовый — о небольшом количестве, около 15%. Желтый: медь+ серебро. Чем больше в сплаве серебра и меньше меди, тем светлее оттенок желтого. Белый: никель+ серебро, встречаются сплавы с добавлением алюминия и палладия. Украшения с никелем имеют самую невысокую стоимость. Но они могут быстро окисляться и в отдельных случаях вызывать аллергическую реакцию», — предупреждает автор Дзен-канала «İstanbul’ские заметки».

Что привезти

Если вы кофеман, то смело покупайте домой этот напиток. Удивительно, но турецкий кофе внесен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. В магазинах часто можно встретить наборы из чашки, упаковки с зернами, ложки. Такой прекрасно подойдет в подарок подруге или родителям.

Источник фото: Legion-Media

Купить можно турецкий чай, сладости или специи. Все очень ароматное. В России такого точно не найти. Если есть место в багаже, то возьмите еще специальные чашки. Они будут напоминать вам об отдыхе в солнечной стране.

Турция занимает третье место по производству фисташек, поэтому там они вкусные, крупные. Можно брать смело. А еще в Турции изготавливается около 200 видов сыров. Некоторые из них достаточно специфичны, так что лучше все-таки сначала попробовать кусочек, чтобы потом не выбрасывать деньги на ветер.

Источник фото: Legion-Media