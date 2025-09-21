Бюджетный отдых на Севере: яркие впечатления от Санкт-Петербурга до Карелии

Главное — заранее спланировать поездку, купить билеты и взять с собой одежду для дождя.

Лето и осень у большинства россиян ассоциируются с отдыхом у моря. Но не все туристы едут на юг вместо того, чтобы нежиться на солнышке, выбирают прохладу и спокойствие.

Отличным решением может стать отпуск в Петербурге и окрестностях, как и сделал турист из Ростова-на-Дону.

Как добраться: поезд или самолет?

Если вы живете в регионе, где полеты не ограничены, то самолет — идеальный вариант. Однако поезд тоже вполне комфортный транспорт, то не быстрый.

К примеру, от Ростова купе стоит примерно 8 тысяч рублей в одну сторону. В плацкарте дешевле, но это уже вопрос комфорта.

Где жить: центр или окраина?

Жилье в Петербурге дорогое, особенно в центре, отмечает автор отзыва. Примерно 125 тысяч рублей за 10 дней в мини-гостинице — это цена проживания.

Самый реальный вариант — снять квартиру на окраине за 40 тысяч на те же 10 дней. Да, поездка в центр метро занимает полчаса, но это вполне приемлемо и удобно.

Транспорт в городе: метро лучше такси

На такси, по словам туриста, лучше не ездить и пересесть на метро, тем более, что подземка в Петербурге невероятно атмосферная и красивая.

«Не зря в советское время их называли «подземными дворцами». По ним можно неспеша прогуливаться, рассматривая архитектуру. Посещение этого «музея» обойдется в 80 рублей, если платить банковской картой, и 60 рублей по карте «Подорожник», — пишет турист.

Что взять с собой?

Погода в Петербурге часто непредсказуема. Поэтому обязательно нужен дождевик. Планы иногда приходится подстраивать под погоду.

Куда сходить и что увидеть?

Первый день — Исаакиевский собор с панорамой города. За 300 рублей можно подняться на колоннаду и крышу Петербурга с высоты. Вход в сам храм стоит чуть больше.

Прогулка по набережной Невы и центральным улицам прекрасна в любое время суток.

На второй день был запланирован визит в Кунсткамеру — музей с выдающимися экспонатами царской эпохи. Вход стоит 400 рублей, но лучше взять экскурсию или аудиогид, чтобы лучше понять экспозицию.

Петергоф стоит посетить обязательно. Поездка на «Метеоре» по воде стоит 1300 рублей, вход в парк — 750 рублей. Но сюда лучше взять с собой перекус.

Музей «Прорыв» и блокада Ленинграда

Музей-панорама «Прорыв» впечатляет своей реалистичностью — можно пройти по окопам и увидеть настоящие артефакты времени блокады. Билет стоит всего 350 рублей, добраться можно пригородным автобусом.

Кронштадт — крепость у моря

Экскурсия в Кронштадт — это рассказы об истории и прогулки на катере вокруг морских фортов. Особое внимание привлекает форт «Александр I».

Выборг — кусочек Европы в России

Следующее место, куда следует отправиться — это Выборг. Туда можно добраться на скоростной «Ласточке» — дорога почти час, билет стоит около 400 рублей.

Турист советует взять экскурсию с выездом за 700 рублей, где местная жительница рассказала много интересного и посоветовала, где поесть вкусно.

Среди достопримечательностей в Выборге — самый старый жилой дом России и шведская крепость, а также природный парк «Монрепо».

Волшебство Карелии — Рускеала и водопады

Поездка в Карелию — отличное завершение отдыха. За 2300 рублей можно совершить экскурсию выходного дня в горный парк Рускеала.

Здесь, когда-то добывали мрамор, а ныне затопленные карьеры превратились в красивые водоемы и водопады.

Отпуск на северо-западе России — это отличный способ сменить обстановку, особенно тем, кто ценит историю, прохладу и комфорт.

Цены актуальны на момент публикации.