В Астраханской области появится отель для рыбаков: когда открытие, и чем будут удивлять туристов

В Астраханской области огромное количество баз отдыха. Эко-туризм чаще всего предполагает под собой рыбалку. Большей популярностью пользуются раскаты: там, где заканчивается дельта Волги и начинается Каспийское море. Улов там просто потрясающий.

Составить конкуренцию имеющимся гостиницам сможет новый отель. Его хозяину есть, что предложить отдыхающим.

Чем удивят туристов

Известно, что располагаться этот живописный центр рыбного туризма будет Камызякском районе. Это примерно в 45 километрах от Астрахани, на берегу реки Кизань. Уже выкуплено 14 гектаров территории. Работы там практически завершены, в начале сентября 2024 года планируется грандиозное открытие.

Номеров в отеле будет 240. Приезжать можно будет всей семьей, то есть с детьми и женами. Им тоже будет там чем заняться, пока муж добывает ужин. В отеле появится огромный ресторан, конференц-зал, прекрасная терраса с детскими площадками и эко-тропами.

Источник фото: Legion-Media

Построят и импровизированный эллинг на 50 лодок. Туристы смогут приплыть на своей и припарковать ее у берега, либо взять на прокат одну из стоящих там и отправиться на рыбалку чуть ли не в центр реки. Путешественникам окажут устугу в прокате внедорожника или советами профессионального егеря. Пойманную рыбу можно забрать домой. Для этого нужно будет воспользоваться коптильней, которая расположиться у места отдыха.

По словам отельера, гостиница получила 3* и такого комплекса на территории Астраханской области пока нет. Конкуренция остальным базам будет поистине высокой. Импридется либо снижать цены, либо повышать уровень оказываемых услуг.

Источник фото: Legion-Media

Что по деньгам

Цена в новом отеле будет весьма приемлемой. За четырехместный номер на семью придется заплатить около трех тысяч рублей. Зарабатывать владельцы планируют прежде всего на оказываемых дополнительных услугах, а не на размещении. Приехать можно будет не только самостоятельно, но и купив путевку у турагента в любой точке России.

Деньги на строительство выделило государство (порядка 250 миллионов рублей). Столько же добавил и инвестор. С учетом затрат на дополнительное обустройство инфраструктуры всего новая база отдыха обойдется в миллиард рублей. Полностью окупиться она должна примерно через семь лет.

Источник фото: Legion-Media