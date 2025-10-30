«Поезд Москва﻿ – Санкт-Петербург﻿»: четыре станции метро, которые есть в обоих городах

Метрополитены двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, хранят множество общих черт, но есть и детали, которые отличают их, несмотря на кажущуюся схожесть.
Среди них — станции с одинаковыми названиями. Часто возникает вопрос: связана ли история их происхождения?
Как выясняется, несмотря на идентичность названий, корни их возникновения часто уникальны, тесно переплетены с историей и географией каждого города. Рассмотрим четыре такие пары станций, чтобы пролить свет на их загадочные истории.
«Спортивная»: От «Лужников» к «Юбилейному» и «Петровскому»
Московская станция «Спортивная» получила свое название в честь знаменитого спортивного комплекса «Лужники», открывшись незадолго до его ввода в эксплуатацию.
В Петербурге же станция «Спортивная» также связана со спортом, но ее название отсылает сразу к двум крупным объектам: дворцу спорта «Юбилейный» и стадиону «Петровский».
«Достоевская»: Где родился гений, и где он творил?
Станция «Достоевская» в московском метро, открывшаяся в 2010 году, украшена надписью, указывающей на рождение писателя Ф.М. Достоевского в этом районе.
Однако, Федор Михайлович тесно связан и с Санкт-Петербургом, где он прожил значительную часть своей жизни, творил и скончался. Неподалеку от петербургской станции «Достоевская» также находится улица, носящая имя великого писателя.
«Международная»: От делового центра к именам европейских городов
Московская «Международная» получила свое имя благодаря близости к Московскому Международному Деятельному Центру (ММДЦ), известному как «Москва-Сити».
В Санкт-Петербурге название «Международная» отсылает к расположению станции в районе, где улицы носят имена городов и деятелей стран Восточной Европы и Финляндии: Будапештская, Бухарестская, Турку, Белы Куна и других.
«Пушкинская»: От площади к городу-музею
Московская «Пушкинская» названа в честь площади, к которой она ведет. До 1931 года площадь носила название «Страстная», но к столетию со дня гибели поэта была переименована.
Санкт-Петербургская же «Пушкинская» связана с железной дорогой, ведущей от Витебского вокзала в город Пушкин, бывшее Царское Село.
Одинаковые названия, разные истории: Тайны петербургского и московского метро
Хотя станции с одинаковыми названиями существуют в обоих метрополитенах, история их происхождения, как правило, различается.
Каждая станция обладает уникальной связью с историей, культурой и географией своего города, формируя неповторимый облик каждого метрополитена.