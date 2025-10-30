«Поезд Москва﻿ – Санкт-Петербург﻿»: четыре станции метро, которые есть в обоих городах

Метрополитены двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, хранят множество общих черт, но есть и детали, которые отличают их, несмотря на кажущуюся схожесть.

Среди них — станции с одинаковыми названиями. Часто возникает вопрос: связана ли история их происхождения?

Как выясняется, несмотря на идентичность названий, корни их возникновения часто уникальны, тесно переплетены с историей и географией каждого города. Рассмотрим четыре такие пары станций, чтобы пролить свет на их загадочные истории.

«Спортивная»: От «Лужников» к «Юбилейному» и «Петровскому»

Московская станция «Спортивная» получила свое название в честь знаменитого спортивного комплекса «Лужники», открывшись незадолго до его ввода в эксплуатацию.

В Петербурге же станция «Спортивная» также связана со спортом, но ее название отсылает сразу к двум крупным объектам: дворцу спорта «Юбилейный» и стадиону «Петровский».

«Достоевская»: Где родился гений, и где он творил?

Станция «Достоевская» в московском метро, открывшаяся в 2010 году, украшена надписью, указывающей на рождение писателя Ф.М. Достоевского в этом районе.

Однако, Федор Михайлович тесно связан и с Санкт-Петербургом, где он прожил значительную часть своей жизни, творил и скончался. Неподалеку от петербургской станции «Достоевская» также находится улица, носящая имя великого писателя.

«Международная»: От делового центра к именам европейских городов

Московская «Международная» получила свое имя благодаря близости к Московскому Международному Деятельному Центру (ММДЦ), известному как «Москва-Сити».

В Санкт-Петербурге название «Международная» отсылает к расположению станции в районе, где улицы носят имена городов и деятелей стран Восточной Европы и Финляндии: Будапештская, Бухарестская, Турку, Белы Куна и других.

«Пушкинская»: От площади к городу-музею

Московская «Пушкинская» названа в честь площади, к которой она ведет. До 1931 года площадь носила название «Страстная», но к столетию со дня гибели поэта была переименована.

Санкт-Петербургская же «Пушкинская» связана с железной дорогой, ведущей от Витебского вокзала в город Пушкин, бывшее Царское Село.

Одинаковые названия, разные истории: Тайны петербургского и московского метро

Хотя станции с одинаковыми названиями существуют в обоих метрополитенах, история их происхождения, как правило, различается.

Каждая станция обладает уникальной связью с историей, культурой и географией своего города, формируя неповторимый облик каждого метрополитена.