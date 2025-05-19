Метро-апокалипсис: какие жуткие тайны скрывают подземные станции Петербурга — от нашествия монстров до размыва тоннелей

Петербургское метро — это не только важный элемент городской инфраструктуры, но и источник многочисленных мифов и легенд, которые передаются из уст в уста. Эти истории придают метро особую атмосферу загадочности и привлекают внимание как местных жителей, так и туристов.

Монстры в метро: откуда взялся миф о станциях закрытого типа?

Одна из самых известных баек касается станций с автоматическими дверями между платформой и путями — их называют станциями закрытого типа. Горожанам они привычны, но вот гости города порой склонны к фантазиям.

Например, гуляют слухи, что такие двери были установлены из-за нашествия животных-монстров — якобы при строительстве станции существа нападали на рабочих, и потери были столь велики, что пришлось придумать способ защитить пассажиров.

Другая популярная теория — закрытые станции защищают от наводнений. Звучит логично, особенно для Петербурга. Но это миф: если вода дойдет до тоннеля, то затопит и станцию тоже — ведь эскалаторный наклон напрямую соединяет подземку с поверхностью.

Экономия Хрущева: утилитарные решения и станции закрытого типа

Правда, как часто бывает, куда прозаичнее: такие станции строили в 1960-х, чтобы сэкономить. Они были дешевле и проще в реализации. Первая такая станция — «Парк Победы», открытая в 1961 году. Как пишет канал «Прогулки по Петербургу», эпоха Хрущева требовала утилитарных решений.

Однако в итоге оказалось, что эксплуатация этих станций стоит больше, чем предполагалось. Электродвигатели на каждую створку, ежедневные открытия-закрытия, постоянный ремонт — все это требует бюджета. Поэтому после 1972 года от подобных станций отказались.

Паранормальные явления: пласт городского фольклора

Мифы о петербургском метро — это отдельный пласт городского фольклора, в котором, как и полагается настоящим легендам, реальность тесно переплетается с вымыслом. Пугающие истории про поезда-двойники, странные тени в тоннелях и якобы таинственные захоронения во времена блокады передаются из уст в уста десятилетиями.

В петербургском метро действительно случались события, которые могли бы конкурировать с голливудскими фильмами-катастрофами. Только без потусторонних сил — исключительно инженерия, песок и вода. Реальные события в метро часто превосходят по драматизму вымышленные истории.

Самая обсуждаемая история из таких— это размыв между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». В середине 1990-х эта часть первой линии была полностью закрыта. Оказалось, что под землей — не просто грунт, а настоящая подземная река, огромный массив насыщенного водой песка под высоким давлением.

Чтобы проложить через него тоннель, в 1970-х годах применили технологию заморозки: в землю вбили сотни металлических труб, по которым пустили специальное вещество, и превратили песок в лед. Размыв между станциями — яркий пример того, как инженерные проблемы могут привести к серьезным последствиям.

Последствия разморозки: деформация тоннеля и остановка движения

Но через двадцать лет заморозка начала «таять», а вместе с ней — и устойчивость всей конструкции. Тоннель стал деформироваться, инженеры понимали: если не вмешаться, последствия могут быть катастрофическими не только для метро, но и для зданий на поверхности. Поэтому движение остановили, старый тоннель затопили, а новый — построили в стороне, по тому же опасному маршруту, но с использованием куда более современных технологий.

Авария стала серьезным испытанием для городских властей и инженеров, показав необходимость постоянного мониторинга и обслуживания инфраструктуры.

Так, петербургское метро остается уникальным объектом, который сочетает в себе инженерные достижения и богатый фольклор.