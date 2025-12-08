Поклон — и занавес: не стало народного артиста России Владимира Сулимова

За время работы в театре имени Моссовета артист воплотил более семидесяти ролей.

Профессор и народный артист России Владимир Сулимов ушёл из жизни. Сообщение об этом поступило от Театра имени Моссовета.

Коллектив театра отметил важную роль артиста для сцены: Сулимов присоединился к труппе в 1960 году, когда его принял Юрий Завадский.

«Бероев, Талызина, Бестаева, Бортников, Дробышева, Сулимов — это надежда нашего театра»

— так писал тогда Завадский.

За годы работы Сулимов воплотил на сцене театра более семидесяти персонажей, чем оставил яркий след в памяти как коллег, так и зрителей.

Помимо театральных ролей, он проявил себя в кино, а также сотрудничал с радио и телевидением.

Артист появился на свет 1 июня 1936 года. В 1958 году он завершил обучение в Высшем театральном училище имени Щепкина. Работал в Русском драматическом театре имени Крупской в городе Фрунзе на протяжении годов 1958—1959, а с 1960-го стал частью Театра имени Моссовета.

С 1969 года Сулимов обучал студентов актёрскому мастерству на курсах В. И. Коршунова при Высшем театральном училище имени Щепкина при Малом театре. С 2010 года он возглавил курс в том же учебном заведении и получил статус профессора.